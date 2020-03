Regine Velasquez gitambagan si Matteo kabahin ni Mommy Divine

Gitambagan ni Regine Velasquez si Matteo Guidicelli kabahin sa walay pagsinabtanay sa iyang ugangan nga si Mommy Divine.

Suod nga higala ang magtiayong Matteo ug Sarah Geronimo ang celebrity couple nga silang Ogie Alcasid ug Regine.

Matud ni Regine, normal lang sa usa ka pamilya nga adunay panagbingkil kay walay perpekto.

Ang mahinungdanon matud niya nga magsinabtanay silang magtiayun apan kun isig ka pamilya na dili na kini mapapas.

“Ang pamilya mo kasi, pamilya mo, e. Hindi na natin iyon mae-erase. Normal naman sa mga pamilya na nagkakaroon ng sama ng loob. Wala namang perfect. Para kay Matteo, normal lang na minsan may hindi pagkakaintindihan sa in-laws. Normal iyon. Wala namang perfect talaga. Ang importante, silang dalawa. Pag silang dalawa nagkakaintindihan sila, everything else [follows],” pamahayag ni Regine sa interview kaniya sa ABS-CBN niadtong February 29.

Nagtuo ang Asia’s Songbird nga moabot ang panahon nga mahilot problema nilang Sarah, Mommy Divine ug Matteo.

Nasayud ang tanan nga gihigugma ni Sarah si Mommy Divine apan kinahangalan pilion niini ang makalipay kaniya.

“Siguro kailangan nilang ipagdasal ‘yung family ni Sarah, for healing ba. Kasi, like I said, nanay mo ‘yun, forever mong nanay ‘yun. At saka knowing Sarah, hindi niya iyon matitiis. Kilala natin lahat, she loves her [mother], grabe. She just needed to choose her own happiness versus her family. And sometimes, nangyayari iyon, na kinailangan din niyang isipin ‘yung sarili niya. Hindi naman sa nagiging selfish siya… She’s old enough, I think. Nasa tamang edad na siya,” dugang pa ni Regine.