Regine umaming kinamuhian ang ina

Naluha ang Asia’s Songbird na si Regine Velasquez sa “Reina ng Tahanan” ng “It’s Showtime” dahil masyado siyang naka-relate sa nakakaantig na kwento ng mga Reinanay contestant kamakailan.

“Alam mo, parang may pinagdadaanan ako today. Na-stress ako kasi baka matanggal ‘yung false eyelashes ko kasi iyak ako nang iyak. Pero kahanga-hanga kayong mga reinanay,” sabi ni Regine, na isa sa mga choosegado sa wildcard special ng kompetisyon.

Bumilib ang Songbird kay Reinanay Ivy dahil nakuha nitong hintayin ang asawa ng 13 taon, samantalang siya raw ay hindi kaya na hindi makasama si Ogie ng ilang araw lang. Nakita rin daw ni Regine ang sarili niya kay Reinanay Susana dahil napagdaanan daw niya ang panahong nakalimutan na niya ang kanyang sarili dahil sa kakatulong niya sa pamilya.

Ngunit tuluyan nang napaiyak si Regine sa kwento ni Reinanay Editha dahil naalala niya ang sarili niyang ina rito.

“Kay Nanay Editha, you remind me so much of my mom. Kasi po kami, mahirap din po kami. Naalala ko ‘yung nanay ko sa inyo kasi yung nanay ko hindi rin kumakain. Hindi siya kumakain para may makain kami. Ganoon din, nagtatanim din siya ng talbos para meron kaming pang-ulam,” saad ni Regine.

Umabot daw kasi sa punto na nagkaroon ng pagkamuhi si Regine sa kanyang ina.

“Kapag sinabing nanay ka, natural na ‘yung nagsa-sacrifice ka pero minsan hindi ‘yun nakikita ng anak natin. Ako nalaman ko na lang kasi dati, I used to hate my mom. Pero noong nalaman ko ‘yung sacrifices na ginawa niya for me and my siblings, hindi ko kayang tapatan ‘yun,” kwento ng Songbird. (Dondon Sermino)