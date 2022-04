Regine, Sharon pinag-aagawan sa Canada, Europe

Alam mo, Dondon (my dear editor), pahirapan ngayon ang mga concert venue sa Amerika, huh!

Hindi lang kasi US concert tour ng Filipino singers and stars ang marami ngayon doon, pati international singers ay napakarami na ring mga show.

‘Yung Korean boy band nga na BTS, ang bongga dahil ilang days na nag-concert sa Las Vegas, Nevada.

Grabe rin ang mga Pinoy fan dahil may mga nanggaling pa sa ‘Pinas para manood ng BTS concert, ‘noh?!

Anyway, ‘yung ‘Iconic’ US concert tour nina Sharon Cuneta at Regine Velasquez-Alcasid ay go na go na at ang kick-off show nila ay sa Las Vegas on July 8.

Noong una, nahirapan din ang concert producer na si Susan Lim ng Big Slim Entertainment sa paghahanap ng venue para roon, pero may nakapag-chika nga sa akin na nakuha na raw ng lugar na pagtatanghalan ng Megastar at Asia’s Songbird, pero bawal pa raw i-announce ‘yon.

Ang NSY Shows na production company ni Nancy Yang ang promoter ng ‘Iconic’ US concert tour at bukod sa Las Vegas, may July 9 din sila sa Thurder Valley Casino Resort sa Lincoln, California, July 14 sa Chicago, July 15 sa New York, July 17 sa Pasadena Civic Auditorium, July 22 & 23 sa Pechanga, Temecula at July 24 sa Seattle.

Marami pa raw inquiries para sa ‘Iconic’ US concert tour kaya posible pang may madagdag na shows sina Sharon at Regine.

Sa rami raw ng inquiries ay baka magplano na lang ng second leg kung hindi na nila magagawa kaagad.

Eh, ang chika ngang narinig namin, pati sa Canada at Europe ay may inquiries para sa ‘Iconic’, huh!

Ang bongga lang dahil posibleng maging world tour na ‘yon, ‘noh?!

McCoy Elisse hindi pa laos

In fairness, hindi naman pala kinabahan si Elisse Joson na baka mabuwag na ang McLisse love team nila ni McCoy de Leon nang magdesisyon ang huli na pumirma ng kontrata sa Viva Artist Agency.

Sabi pa ni Elisse, wala naman daw imposible kaya natuwa siya nang kunin siya ng Viva Films para sa ‘Habangbuhay’ na mag-i-stream na sa Vivamax on April 22 (Friday).

Kapwa excited na nga ang magdyowa para sa pelikulang ‘yon.

So, ni-request ba ni McCoy sa Viva na gawan sila ng project ni Elisse para hindi tuluyang mabuwag ang kanilang McLisse love team?

“Hindi po. Nang sabihan po kasi kami para sa project na ito, ang sabi nila, talagang ginawa nila ito for us. So, may project talaga silang naisip para sa aming dalawa,” sey ni McCoy.

At least, naniniwala ang Viva na may following pa rin ang McLisse kaya nga ibinigay sa kanila ang ‘Habangbuhay’.

Bongga!