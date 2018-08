Regine sangkatutak ang project sa ABS-CBN

Sa presentation ng Top 12 ng The Clash na napapanood tuwing Sabado at Linggo sa GMA ay napakinggan namin ang kahusayan ng lahat nang isa-isa silang pinakanta sa harap ng mga kasamahan sa panulat at mukhang mahihirapan ang mga hurado kung sino ang pipiliin nilang mananalo.

Gaya ni Anthony Ronaldo na beterano na sa pag-awit sa harap ng publiko ay kung saan-saan na pala ito nakarating sa edad na 25. Bunso sa limang magkakapatid ay halos siya ang bumubuhay sa mga ito sa mga event na kanyang dinadaluhan bilang magaling na performer.

Hindi siya napapagod gawin ito dahil ito daw ang hilig niya at pangarap din niyang maging artista. May potensyal naman ang binato bilang maga­ling na entertainer at magandang lalaki pa na nahahawig kay Rodjun Cruz.

Bukod kay Anthony ay nasa 12 finalist din si Mirriam Manalo na may lahing German kaya mestisahin ito. Kung saan-saan na ito nakarating bilang singer at kaya sanay na sanay ito.

Tubong Kapampangan si Mirriam na may boyfriend at kasalukuyang buntis at hindi ito naging hadlang sa propesyon niya bilang singer. Maraming nagsasabi na kahawig ni Mirriam si Alma Concepcion at ang kaisahan lang ay maputi ito.

Gaya ng ibang kumpetisyon sa GMA ay possibleng i-manage nila through GMA Artist­ ang 12 finalist at malay natin na sila ang maging daan para mu­ling magbukas ng isang musical show ang GMA. Halos nawala ng lahat ang mga magagaling na singer ng GMA dahil wala na silang paglalagyan.

Itong The Clash na yata ang huling programa ni sa GMA dahil balita namin na sasama na ito sa asawa sa ABS-CBN kung saan maraming paglalagyan kay Regine at balita namin ay pinangakuan daw ito ng iba pang projects doon.

Hindi naman natin masisi si Regine at mukhang wala na siyang pag­lulugaran sa GMA.

Nakakapanghinayang lang nag-aalisan silang lahat pero wala naman tayong magagawa at negosyo ang priority ng GMA para kumita at hindi magpakalugi. Life has to go on, ika nga.

Jeric mabenta sa GMA

Natutuwa naman kami for Jeric Gonzales at sa mga nagdaang araw ay sunod-sunod ang mga project niya. Dapat tutukan ng pansin ng GMA ang Protegee winner nila na multi-ta­lented at sunod lang nang sunod sa pinaggagawa sa kanya.

Hindi namin naringgan ito ng reklamo at basta matiyaga siyang ginagawa ang kaya niya at hindi siya nawawalan ng pag-asang mag-shine din.

After Kambal, Karibal ay kalahok siya sa cast ng Ika-5 Utos na matagal nang nagte-taping at magsisimula nang umere sa Sept. 10, Lunes.

Inaasahang maghi-hit din ang Ika-5 Utos gaya ng Ika-6 na talaga namang tinutukan ng mga Pinoy.

Sa free time ni Jeric ay abala ito sa gym at pag-eensayo sa mga kanta niya bilang magaling na singer. Kaya hindi siya nawawalan ng mga project.

Ruru mukhang dugyot, baliw

Gaya ni Jeric ay abala rin si Ruru Madrid sa pagpapaganda ng katawan bilang maraming oras ang free time niya after Sherlock Jr. May mga ginagawa din siyang mga guestings sa iba´t ibang programa ng GMA at kasama rin siya sa cast ng Barangay 143 bilang si Wax, although dina-dub lang niya ang karakter niya rito.

Kasalukuyan siyang nagte-taping ng Wish Ko Lang bilang isang baliw at sa picture na pinadala niya sa amin ay mukha siyang dugyot na punong puno ng grasa ang katawan na ang dumi-dumi niya.

Ipinakita lang niya ang pagiging magaling na aktor na kaya niyang gawin ang lahat na ipinagkakatiwala sa kanya. Kaya bagsak ang katawan pagdating sa bahay at hindi makausap sa sobrang pagod.

Pero never itong dumaing or magreklamo. Kaya abangan natin si Ruru sa Wish Ko Lang at sa Bubble Gang din.

Imelda Marcos manonood ng concert ni Lani Misalucha

Mula nang ma­ging malapit ako sa dating Unang Ginang Madam Imelda Marcos ay napamahal at naaliw kami sa mga classical music na talaga namang very relaxing. Kay pamil­yar kami sa Philharmonic Orchestra na laman ng mga concert scene lalo na sa classical singer.

How time flies at magdiriwang na pala ng ika 20th year ang Philharmonic Orchestra. Magkakaroon sila ng 20th anniversary Concert sa Tanghalang Nicanor Abelardo ng CCP sa Sept. 1, alas-otso nang gabi under the baton of Maestro Rodel Colmenares. Tampok sa presentation nila si Ms. Lani Misalucha under the direksyon of Freddie Santos. Isang musical spectacle daw ang magaganap sa gabing iyon.

Sigurado akong dadaluhan ito ng mga Musical Patrons gaya ni Madam Imelda Marcos at anak nitong si Irene Marcos Araneta.