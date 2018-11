Regine pinatunayang orig ang ilong

Bilang patunay na hindi ginalaw o nagpa-nose job ang tinaguriang Asia’s Songbird na si Regine Velasquez-Alcasid isang Twitter account user ang nag-post ng lumang lara­wan ng singer-perfor­mer at itinabi ito sa recent photo ng kanyang idol.

Galing ang tweet sa isang may account name na hope.

Saad niya sa caption ng dalawang larawan, iisa ang ilong ni Regine.

@velado_hope. “it’s the same nose. Francine @_clarissamanuel. Then and Now. Credit to owner.”

Hindi na bago ang isyu ng retoke kay Regine na matagal nang umiikot na sitsit at akusasyon ng kanyang mga detractor.

Bagama’t, ilang daang beses nang itinanggi ni Regine ang tsismis, hindi pa rin matahimik ang ilan.

Lalo’t pinuputakti pa rin ng mga basher ang paglipat ni Songbird sa Kapamilya network mula sa Kapuso network na matagal niyang naging home channel ng 20 taon.

Kinukuyog din ng masasakit na salita si Regine kaugnay sa pagbabago ng kanyang boses at sa diumano’y di na nito maabot na dating high notes.

Pero totoo namang hindi nagparetoke si Regine ng kanyang ilong base sa larawang pinoste ng kanyang fan.

Sumang-ayon naman si Regine sa comment ng supporter nya.

@reginevalcasid, “yah it’s the same nose.”

‘Bakat’ ni Ronaldo Valdez pinagpiyestahan sa Instagram

Humamig ng pansin ang isang throwback photo ng veteran actor na si Ronaldo Valdez kasama ang anak nyang si Janno Gibbs na noo’y paslit pa lang.

Pinoste ni Janno ang throwback photo nilang dalawa ng ama niya na kuha sa isang beach.

Ang nasabing larawan bilang pagpapakita ni Janno ng pagmamahal at taos pusong pagbati ng happy birthday sa kanyang award-winning father.

Pero nabahiran ng malisya ang dapat sana’y bukal sa puso na tri­bute ni Janno sa ama nang punahin ng isang follower niya ang photo.

@globonajos, “wala na bang desenteng picture para sa father mo?”

Hindi marahil nakaligtas sa mata ng follower ang mahabang bakat sa harapan ng swimming trunk ni Ronaldo.

Bagama’t, mapusyaw ang color ng photo at itim ang kulay ng trunks ng veteran actor, kumorte pa rin sa sinag ng araw ang kanyang talong, na siyang napansin marahil ng follower.

Dahil dito isang follower ni Janno ang nagtaray sa nasabing follower.

@vrsy6toe, “@globonajos ikaw lang ang hindi disenteng mag isip.”

Walang anumang comment si Janno sa follower na pumuna sa larawan nila ng kanyang ama, pero mapupuna sa gallery ng singer-actor na burado na ang naturang swimming trunks post.

At sa halip, twinning over-all light blue bell bottom outfit photo na lang nilang mag-ama ang ipinalit niya.

KC dinedma ang Sharon, Richard movie

Bago pa putaktihin ng tanong at puna si KC Concepcion sa hindi niya pagdalo sa premiere sho­wing ng reunion movie ng kanyang inang si Sharon Cuneta at Richard Gomez na “Three Words to Forever”, nagsabi na ito ng kanyang matinding dahilan sa Instagram posting niya.

Nagpaskil si KC ng close-up shot niya at sinabi niya sa caption na humingi siya ng paumanhin kung hindi siya makakadalo sa premiere night ng pelikula nito.

Binanggit ni KC ang three-month online course na kinukuha niya ngayon na nasa final exam stage na.

@itskcconcepcion, “Just here to say Congratulations to Direk Cathy Garcia-Molina. Mom @reallysharoncuneta, @bernardokath, @richardgomezinstagram and the whole casts + crew of their movie #ThreeWordsToFore­ver premiering tonight. I unfortunately won’t be able to attend their event, but I will be there in spirit. That’s all – now back to my studies! My FINAL exam for my 3-month online course is this Friday! Who here misses SCHOOL?”

Hindi nilinaw ni KC kung anong course ang tinutukoy niyang kinukuha sa kasalukuyan kaya dinedma niya ang premiere showing ng pelikula ng Mommy niya.

Pero sa tanong ng isang follower niya lumabas na seryoso si KC na palaguin ang kaalaman niya sa jewelry at tungkol dito ang pinag-aralan nya.

@amelieinoz, “What are you studying?”

Sagot ni KC, @itskcconcepcion, “@amelienoz For professional development in jewelry.”

Matatandaang naglabas ng kanyang limited collection ng owned jewelry designed si KC na pinangalanan niyang “Avec Moi”.

Sold out ang unang exhibit nito at nagpahayag siya ng pagnanais niyang maglabas uli ng collection.

Ang pag-aaral ni KC tungkol sa jewelry ay para marahil sa pina-planong full-swing na jewelry design business.