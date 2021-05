Regine pinaiyak ng anak

Emosyonal si Regine Velasquez sa Mother’s Day dahil sa sorpresa at mensahe ng kanyang only child na si Nate. Kagigising lang ni Songbird nang biglang pumasok si Nate sa kuwarto nila ni Ogie at may bitbit na mga bulaklak.

Niyakap at hinalikan nito ang anak matapos tanggapin ang bulaklak.

Sandaling natahimik si Regine habang binabasa nito ang mensahe sa card at mayamaya ay pinamulahan na ito ng mga mata at naluha nga.

Muling niyakap at hinalikan ni Regine si Nate at saka nag-i love you sa anak.

Si Ogie ang kumukuha ng video na katabi ni Regine, na siya rin nyang pinoste sa kanyang IG.

Jean, Janice, Angeline inalala mga yumaong ina

Pansamantalang tumigil ang ikot ng mundo sa social media dahil sa Mother’s Day message greetings ng mga Pinoy celebrity.

Matapos batiin ni Markus Paterson ang ina, pati na ang live-in partner na si Janella Salvador, si Jenine Desiderio naman ang pinasaya niya.

Kakaiba ang mensahe ni Markus kay Jenine dahil nagpasalamat siya na tinanggap siya nito bilang anak.

Ang kasambahay naman na si Ate V ang sentro ng Mother’s Day post ni Dimples Romana, para papurihan ito na una raw nag-alaga sa kanyang dalawang anak.

Maririnig naman sa video post ni Robin Padilla na pinaalalahanan nito ang asawang si Mariel Padilla na inumin ang mga regalo niyang mga vitamin.

Ang iba naman ay nag-throwback photo post ng kanilang mga yumaong nanay, gaya nina Jean Garcia, Janice De Belen, Geneva Cruz, Angeline Quinto at iba pa.

Daniel suportado trip ni Kathryn

Balik sports ang magkasintahang Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Pinoste ni Kathryn sa Instagram ang photo nila ni Daniel na nakasalampak sa sahig ng isang court habang nasa tabi nila ang badminton racket.

Ibinahagi ni Kathryn ang kasiyahan niyang natupad ang plano at pag-asam nyang makapaglaro uli ng badminton. Sisikapin daw niyang makapaglaro ng madalas kasama ang mga kaibigan.

Sa ngayon ay ang dyowa niyang si Daniel ang madalas niyang ka-bonding sa badminton.

At siyempre, kinilig ang KathNiel fans dahil kahit basketball ang pinakamamahal na sports ni Daniel, super support ito sa trip ni Kathryn.

Yam super rampa sa Amerika

Si Yam Concepcion ang kauna-unahang Pinoy star na makakatikim ng pagluwag ng safety protocols sa New York City. Kasabay ng news feed tungkol sa pagluwag ng safety measures kontra COVID-19 sa New York ay ang pagdating naman doon ni Yam.

Nagpasalamat si Yam sa Korean Air dahil sa safe flight papuntang NY.

Kasama ni Yam sa biyahe ang pet dog niya, na ayon sa kanya ay first time makapag-travel. At siyempre, kasama rin ni Yam ang non-showbiz boyfriend niya.

Anyway, nakakahon na rin naman ang mga episode ng “Init Sa Magdamag” kaya nakakapagbakasyon na si Yam.