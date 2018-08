Regine, Ogie kuwela ang ‘kakatihan’ sa Araneta

Ang OA: Ogie Alcasid 30th anniversary concert ay isang napakaganda at napakasayang selebrasyon.

Actually, para siyang isang testimony of God’s goodness to Ogie’s life and career. Hindi biro ang manatiling rele­vant, in-demand at nakakapag-major concert pa rin sa Araneta Coliseum in your thirty years in the business.

Na-enjoy namin ang concert ni Ogie na ayon dito, considered niya as his best major concert. Bukod pa sa dalawa ang first na ginawa niya rito. First time niyang mag-concert with full orchestra ng ABS-CBN Philharmonica.

At siguro, isa sa mako-consider naming highlight ng concert ay ang performance ni Ogie kasama ang tatlong anak, sina Leila, Sarah at Nate Alcasid. As expected, hindi napigilan ni Ogie na medyo maluha sa number niyang ‘yun na kasama ang tatlong anak.

Si Sarah ay dumating sa Pilipinas kasama ang ina na si Michelle Van Eimeren noong Lunes. Although, hindi mapapantayan ang ipinapakitang pag-recognize at pagmamahal ni Ogie sa misis na si Regine Velasquez, hindi rin nito nakalimutang i-honor ang first wife at ina ng dalawang dalaga niya na si Michelle who was seated in the audience.

Maging si Dingdong Dantes na kasama ang misis na si Marian Rivera ay tila napa-throwback at napa-reminisce sa panahon ng SOP days nila dahil sa ginawang ‘OJ’ number nina Ogie at Janno Gibbs.

Gaano na nga ba katagal na nagkasama sina Ogie at Michael V? Kaya isa sa hit ang Korean inspired production number ng dalawa sa concert. Gayundin ang number ni Ogie kasama ang dalawang singer/songwriters ngayon na sina Moira at Yeng Constantino.

Ang musika nga ni Ogie ay maituturing na mga classic music na rin. At halos lahat, encou­raged him to keep on writing.

Surprising si Rey Valera na nagpatawa sa audience pero though expected, iba talaga ang humor ni Vice Ganda. One of the most applauded at talagang napasaya nang husto ang Araneta ay ang mga hirit ni Vice na naki-duet talaga kay Ogie.

At siyempre, bago ang mga finale hits ni Ogie, production number muna kasama ang kanyang misis na si Regine. Na para kay Ogie, pinaka-paborito niyang collaborator.

Naging emosyunal din si Regine lalo na nang awitin nila ang isang praise song na naging bestfriend niya raw during the time na ang dami niyang iniisip at nangyayaring malulungkot.

Ayon kay Regine, napaka-gene­rous daw ni Ogie kaya ito tinawag na songwriter. “Kahit po yata ‘yung nasa kanto na manghihingi ng kanta niya, bibigyan niya.

Pero hindi lang seryoso ang da­lawa sa stage, hindi pupuwedeng mawala ang mga natural na kakuwelahan nila. Hiniritan na ni Ogie si Regine na ang ganda-ganda raw nito at kung puwede pag-uwi, ‘wag muna itong magka-katinko.

Eh, sa age raw nila, sey ni Songbird, “Katinko is life. Hahaha!” Hindi namin nabilang kung ilang beses nabanggit ang ointment na ito sa concert, though hindi naman endorsers ang mag-asawa, huh!