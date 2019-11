Regine ‘nganga’ sa harap ni Catriona

All in sa isang bonggang event ang ilan sa mga sikat, prestihiyosong Kapamilya star na sina Gary Valenciano, Anne Curtis, Vice Ganda, Sharon Cuneta, Regine Velasquez at Miss Universe 2018 Catriona Gray.

Sanib-puwersa nga silang naghandog ng awit para sa mga tumatangkilik sa naturang produkto, at for the first time ay kumanta si Catriona kasama ang mga bigating artista na nabanggit, ha!

Talaga nga namang lumaban ang singing voice ni Catriona sa mga artista, singer na ito, pero ang catch ay spotted nga si Regine na napanganga habang kumakanta, nagsasalita si Catriona na nagsasabing itinataas niya ang bandera ng Pilipinas at kung gaano siya ka-proud bilang Filipino.

Very candid talaga ang hitsura ng Asia’s Songbird kung gaano siya na-starstruck sa Miss Universe 2018, na tipong walang katumbas na reaksyon kasi ‘NGANGA’ talaga siya!

Ramdam na ramdam pa nga ng mga fan kung gaano namangha si Regine kay Catriona dahil maging sila man daw ang makakita sa kanilang dalawa ay baka hindi lang ‘nganga’ ang abutin nila kundi baka tumulo rin pati laway nila sa dalawang bigating star.

Gayunpaman, kahit si Catriona ay sinabing karangalan para sa kanya na makasama on stage ang mga bigating Kapamilya star.

“My first time singing on stage in a few years at #FrontRowAllIn Completely forgot how it feels! So so honored to have shared the stage with Philippine icons @reginevalcasid @garyvalenciano @reallysharoncuneta @annecurtissmith@praybeytbenjamin.

“Definately one of the highlights of my year!” sabi ni Catriona kalakip ang short video clip kung saan kumakanta siya. (Athena Yap)