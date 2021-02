Regine namaga mukha

Biglang namaga ang mukha ni Regine Velasquez dahil sa kakaiyak, matapos makansela ang concert niyang ‘Freedom’ sa Araw ng mga Puso.

“Sayang yung date natin. I was sooooo looking forward to it pa naman. But don’t worry I’m ok. Maga lang face ko coz I’ve been crying. But like i said GOD has a plan and His plans are always better. Stay safe guys,” tweet ni Regine.

Hindi nga tuloy ang concert ni Regine dahil na-expose siya sa isang COVID-19 positive at kailangan niyang mag-quarantine.

Ayon sa kanya, maayos ang kanyang pakiramdam at ang kanyang pamilya. At wala raw dapat ireklamo ang mga nakabili ng ticket dahil isi-set ng ibang araw ang concert, kapag nakumpleto ni Regine ang quarantine.

***

Mansion ni Sharon palaban sa lindol

Shocked-free sa lindol ang ipinapatayong bahay ni Sharon Cuneta na inaasahang matatapos sa 2022.

Ibinahagi ni Sharon ang video dahil sa sobrang excitement sa naiisip na kalalabasan ng bahay. Inumpisahan ang construction ng bahay noong July 2020. At halos kalahati na ang natatapos sa bahay, na may basement parking.

Dahil matibay ang pagkakagawa, binanggit ni Sharon na kahit 9-10 earthquake magnitude ay hindi mapapatumba ang bahay. Ang dyowa ni Zsa Zsa Padilla na si Conrad Onglao ang architect ng bahay.

***

Dominic duwag sa pag-ibig

Inudyukan si Dominic Roque ng mga netizen na ilantad na si Bea Alonzo at tantanan na ang puro palipad-hanging mga mensahe ng pag-ibig nito sa aktres sa social media.

Maraming beses na ngang nagpatikim mag-post si Dominic ng mga larawan nila ni Bea. Katulad ng bakasyon nila sa Amanpulo, na ang latest posting ni Dominic sa IG ay long shot sa beach front, at masisilip sa photo ang bag sa table ng umbrella beach bench at katabi ang ulo ng babae.

“Paraiso with you,” ang caption ni Dominic sa larawan.

Ilang netizen ang nairita na at sinabing dapat ipangalandakan na ni Dominic si Bea kung talagang wagas ang pag-ibig nito. Hindi ito dapat matakot sa mga basher kung tapat ang pagmamahal nito sa aktres.

Well, kahit gustuhin ni Dominic kung si Bea naman ang ayaw. May magagawa ba ang aktor?

***

Bea 1M na sa YT

Naka-1M subscriber na si Bea Alonzo sa YouTube. Kasabay nga raw nang pagpalo sa 1M subscriber ang 20th anniversary niya sa showbiz.

Doble nga ang selebrasyon sa career ni Bea.

“So, I found out today that we have reached ONE MILLION subscribers on YouTube. And today also happens to be the day when i started in showbiz twenty years ago. It’s a great feeling to have you guys support me in every step of my journey. You are a big part of those twenty years, and i wouldn’t have gotten here without your undying love and support. My heart is full. Salamat. Life is indeed beautiful.”

***

Liza kinabog ni Kring-Kring sa ganda

Biglang pumangalawa na lang si Liza Soberano sa hanay ng mga pinakamaganda sa showbiz ngayon, dahil sa TikTok video ni dating Tacloban Mayor Cristina Gonzales.

Napahanga, napanganga ang mga netizen sa itsura ni Kring-Kring at kahit mismo si Karen Davila ay napa-comment ng “beautiful” sa post ng 80’s star sa Instagram.

Selfie video ang mapapanood sa IG ni Kring-Kring mula sa kanyang TikTok. Hindi agad makikilala si Kring-Kring dahil bukod sa bumata ito nang dalawang dekada, na parang kaedad lang nito sina Liza Soberano, Janine Gutierrez.

Dahil napakaganda ni Kring-Kring, umani ito nang paghanga mula sa mga netizen. Heto nga ang halos pare-parehong mensahe ng mga fan.

“Grabe sobrang ganda pa rin talaga wala pong kupas. No. 1 ka pa rin po sa sobrang ganda, pang no.2 lang si Liza Soberano.”