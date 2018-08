Regine lalayas sa GMA

Alam mo ba, Dondon, sa presscon­ ng 12 Grand Clashers ng The Clash ng GMA 7 noong Wednesday night, tinanong ko ang lady big boss ng entertainment division ng GMA 7 na si Ms. Lilybeth Rasonable tungkol sa host ng kanilang singing competition show na si Regine Velasquez-Alcasid.

“Nagpaalam na po ba sa inyo si Reg?” tanong ko sa sobrang mabait at ma-PR na si Ms. Lilybeth.

“Hindi pa naman. Hindi pa kami nagkakausap. Siguro, after nitong the Clash, mag-uusap kami. Wala pa naman siyang nasasabi sa akin,” sagot ni Ms. Lilybeth.

Kung sakaling magpapaalam naman daw si Regine ay mas mabuti raw siguro na kay Atty. Felipe Gozon ito unang magpaalam.

Sa tanong naman kung may existing contract pa sa Kapuso network ang misis ni Ogie Alcasid, sinabi ni Ms. Lilybeth na may contract pa naman sa kanila si Regine, pero para raw ‘yon sa The Clash, na magtatapos na nga ngayong September.

Bukod doon, hindi na nagkomento pa ng kahit na ano ang lady big boss ng entertainment division ng Kapuso network.

Pero, heto ang nasagap ko, sa ibang mga katrabaho raw niya sa Siyete ay nagsabi na raw si Regine.

Ang Sarap Diva nga raw ni Regine ay may farewell taping na sa September 5.

Naiintindihan naman daw ng ibang mga taga-Siyete ang desisyon ng Asia’s Songbird dahil may iba na raw itong gustong gawin na hindi naman nito magagawa sa current TV network niya.

Matagal din namang naging loyal sa Siyete si Regine at kung may gusto nga itong gawin na sa tingin niya ay hindi niya magagawa sa Siyete, naiintindihan naman daw ito ng mga taga-Kapuso network.

Sabi sa akin ng isang nakausap ko, sa ganda raw ng pakikisama sa kanila ng Asia’s Songbird, wala raw problema sa kanila kung lilisanin man ng misis ni Ogie ang Siyete.

May isa ring nakapagbulong sa akin na after ng grand finals ng The Clash ay mag-a-announce na raw si Regine ng kanyang desisyon kaugnay ng napapabalitang nalalapit niyang pag-alis sa GMA 7!