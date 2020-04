Regine hirap huminga, makati ang lalamunan

Nagkaroon ng online show ang Asia’s Songbird na si Regine Velasquez sa pamamagitan ng “Ahon Pililipinas Live” sa Facebook. Paraan niya ito para makapangalap ng donasyon para sa mga frontliner at affected ng COVID-19.

Naikuwento ni Regine na wala rin daw silang kasamang helper sa bahay ngayong enhanced community quarantine. Pinauwi muna raw nila ang mga ito sa kani-kanilang pamilya dahil alam nilang nagwu-worry rin.

“It’s really just us in the house. Pero naiwan sa amin ang isang boy at driver namin. But right now, I am cooking, my husband’s washing our clothes. So, nagkaroon kami ng house routine’s with our chores.

“Mahirap maghugas ng pinggan at mag-isip kung ano ang lulutuin at kung ano ang breakfast ni Nate. Pero so far, it’s good dahil ngayon lang ulit ako nagiging nanay at wife,” sabi ni Regine.

Inamin din ni Regine, na katulad din siguro ng karamihan ngayong lock down, nakakaranas din daw siya ng anxiety.

“Lately nga, I’m always stressed-out. Nag-a-anxiety attack ako. I never had that before. Pero now, I’m having it. I have itchy throat, I can’t breathe. It’s an anxiety attack. Maybe, I’m old, I’m turning 50 in a couple of days.”

Ang kantang “Araw Gabi” na madalas ay kinakanta raw niya lalo na kapag may kasal at isa raw sa mga paborito niyang kanta. Pero this time, partikular na inihandog ito ni Regine sa mga frontliner.

“Nowadays, this song has a different meaning for me. Kasi, gusto kong i-dedicate ang song na ito sa mga frontliner natin. You know, marami sila, wonderful doctors, nurses, yung mga namimick-up ng ating trash, mga kapulisan, mga sundalo natin, they’re all risking their lives to protect us.”

Araw-gabi ay pinagdarasal daw nila ng asawang si Ogie Alcasid ang mga frontliners.

“Maniwala kayo sa hindi, everyday we pray. You guys are in our prayers. Pinagpi-pray namin that you will be protected.”

Sa April 22 na ang birthday ni Regine. Milestone at masasabing special sana ito dahil ika-50th birthday na niya. Pero dahil extended ang ECQ hanggang April 30, siguradong sa bahay lang siya magse-celebrate, taliwas sa plano raw sana nilang concert with Bantay Bata. (Rose Garcia)