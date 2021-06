Regenerative tourism palalakasin ng DOT

Naglaan ang Department of Tourism (DOT) ng mga demand para sa new nor­mal of travel para mapalakas ang turismo habang may pandemya.

Dahil punong-puno ang Pilipinas ng natural resources at higit 7,000 isla na kakikitaan ng magagandang tanawin at maraming outdoor ac­tivity, palalakasin ng DOT ang kampanya ng regenera­tive tourism na nakatutok sa pagpapaunlad ng mga tourist d e s t i n a t i o n parehong para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon.

Ibinibida rito ang Donsol, Sorsogon at Masungi Georeserve sa Rizal.

Kakaiba ang experience sa whale shark interaction sa Donsol dahil bukod sa nag-e-enjoy ka sa panonood ng pating ay nag­kakaroon din ng kabuhayan ang lokal na komunidad na nag-aalaga ng marine re­sources doon.

Sa Masungi naman ay awareness ang ipakikita sa mga bisita – na hindi lamang protected ang geopark kundi naglalaan pa ito ng kabuhayan sa komunidad.

Ayon kay DOT Undersecretary Benito Bengzon, Jr., ang Donsol at Masungi ang dalawa sa dapat na masaksihan ng mga bi­yahero dahil bukod sa tourist attraction ay napapakinabangan pa ang mga ito ng mga residente na namamahala para mas mapaganda ang lugar.

“So this is the kind of model that we would like to see more of not only in other parts of the Philippines but also [in] other parts of Asia. We see this as the trend in the next few years and we hope that this is something that stakeholders can naturally embrace as we move to a new normal or a better normal,” ayon pa kay Bengzon.

Maraming natural attractions sa Pilipi­nas na puwede para sa new normal, kaya tinutulak ng DOT ang regenerative tourism na mapakikinabangan ng mga turista at mga mamamayan. (Vick Aquino)