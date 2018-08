Regal baby siya, ‘di ba? Lovi pumirma ng kontrata sa Viva

June pa nang may mag­kuwentong com­poser sa akin tungkol sa bubuhaying recording career ni Lovi Poe sa Viva Records, pero ayaw naman ipasulat ‘yon ng manager niyang si Leo Dominguez.

That time, hindi pa ka­si sila nagkakapirmahan ng kontrata at baka mabulilyaso nga naman.

Pero Monday nga na­kabalik si Lovi mula sa pagbabakasyon sa Los Angeles, California at noong Tuesday ay may pirmahan na kaagad ng recording contract.

Mukhang excited din naman si Boss Vic del Rosario dahil siya mismo ang humarap sa contract signing na ‘yon ni Lovi at pagkatapos nga ay nag-meeting na sila.

“Meeting kami now with Boss Vic para sa recording and music video,” message sa akin ni Leo after ng contract signing.

Kung matatandaan, noong nagsisimula pa lang sa showbiz, gusto talaga ni Lovi na mag-concentrate sa recor­ding, pero dahil tatay nga niya ang King of Philippine Movies na si Fernando Poe, Jr. (SLN), hindi naiwasang nag-artista rin ang dalaga.

Pero ngayon ngang magbabalik-recording siya, sobrang excited si Lovi.

“Pero, hindi naman siya magko-concentrate lang sa singing, siyempre, she has movies din,” sey ni Leo.

Kung sa Viva nga ay recording ang aatupagin niya, pagdating naman sa pelikula, nasa Regal Entertainment pa rin siya at dalawang pelikula raw kaagad ang gusto ng mag-inang Mother Lily at Roselle Monteverde na gawin na niya kaagad.

Uunahin daw niya ang pelikulang The Annulment with Joem Bascom at ‘yung isa pa ay ‘secret’ daw muna, pero exciting ang nakatakdang maging leading man doon ni Lovi.

Raratsada muna sa recording at movie si Lovi dahil wala pa naman daw siyang bagong teleseryeng sisimulan sa kanyang mother network, ang GMA 7.

Yasmien nilampaso ang kalaban

Dahil biglang buhos ang malakas na ulan kahapon ng madaling-araw, tengga mu­na ang taping ng ‘Hindi Ko Kayang Iwan Ka’ nina Yasmien Kurdi at Mike Tan.

Outdoor kasi ang ek­senang kukunan, ka­y­a kinailangan nilang maghintay hanggang tu­migil ang ulan.

So, dahil sa ulan, natagalan ang taping nila, pero sabi naman ni Yasmien, okey lang dahil worth it naman ang pag­hihintay nila dahil pala­ging mataas ang ratin­g ng ‘Hindi Ko Kayang Iwan Ka’.

Palagi nga nilang na­pag-iiwanan sa rating ang katapat nila sa ABS-CBN, huh!

Ang maganda rin sa cast ng ‘Hindi Ko K­ayang Iwan Ka’, hindi sila ‘yung tipong mapagreklamo ka­pag natatagalan ang taping nila.

Wala nga kasing nag-uumarte sa cast ng nasabing afternoon series ng Siyete, ‘noh?!

Joshua, Julia bida sa ‘Ngayon at Kailanman’

‘Ngayon at Kailanman’ daw ang title ng ba­gong teleserye sa Kapa­milya network ng JoshLia love team.

Raratsada na nga raw kaagad ang taping ng bagong project na ito nina Joshua Garcia at Julia Barretto.

Makakasama raw ng JoshLia love team sa bagong teleserye nila si Iza Calzado.