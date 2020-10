Referee sa bubble positibo sa COVID

NALAGAY sa balag ng alanganin ang isinasagawang 2020 Honda PBA Philippine Cup bubble matapos magkaroon ng unang positibong kaso ng COVID-19 na nakita sa pinakahuling round ng swab testing na isinasagawa nakalipas na linggo.

Kinumpirma ni PBA commissioner Willie Marcial na isang referee ang tested positive at kinukunsidera na isang ‘probable case,’ o tinagurian nito na “’person under investigation.’

Ipinaaalam ng mga league official na ang referee ay asymptomatic at agad na inilabas sa bubble.

Nakatakda itong agad na isailalim sa second swab test sa isang quarantine facility sa Capas, Tarlac.

Ikaapat na test naman ito sa opisyal, na dalawa habang nasa bubble. Ang tatlong naunang tests ay pwang lumabas na negatibo.

“Rest assured that the safety and security of all is our paramount concern,” sabi ng liga sa statement.”

“Routine disinfection, wearing of masks, face shields and social physical distancing are strictly being implemented as well as an effective contact tracing procedure is in place to maintain the safety and integrity of the bubble.”

Ang positive case ay naganap matapos ang resulta ng lahat ng swab testing na isinagawa sa 12 koponan na binubuo ng 25-man personnel ay lumabas na nagatioa. (Lito Oredo)