Reelection ni Duterte sa 2022, dili mahimo ubos sa Federal charter

Dili na mahimong magpapili isip Presidente si Presidente Rodrigo Duterte sa 2022 national elections sa ubos sa Federal Charter.

Sa final nga opisyal nga kopya sa gisugyot nga Federal Constitution nga gikomparar sa media, gihatagan ug gibug-aton sa Consultative Committee (Con-Com) nga gidili nga makafagan pag-usab si Presidente Duterte.

Dili na usab kapalapdan pa ang termino sa Presidente ug ang Bise Presidente human sa Hunyo 30, 2022.

Makapatawag ang kasamtangang Presidente ug eleksyon alang sa Transition President ug Vice President sulod sa unom ka bulan sukad maratipikahan ang Federal Constitution.

“The Transition President and Vice President shall preside over the orderly transition to the Federal System of Government. He shall exercise all the powers of the President under this Constitution until June 30, 2022,” nakasaad sa draft Charter.

“The Transition President and Vice President shall be ineligible to run for any public office in the May 2022 elections,” dugang niya.

Matud ni Con-Com spokesman Ding Generoso, nga mahimo oa usab modagan pagka Presidente si Vice President Leni Robredo kung gusto kini apan si Duterte dili na mahimo.