Redmi Go ng Xiaomi, para sa masa

SA bawat lakaran ng barkada, nakapanghihinayang kung wala ‘groupie’ at siyempre hindi mo palalagpasin ang pagkakataon na makunan ang magagandang tanawin sa isang out-of-town sa masayang ‘selfie’.

Ngunit, nakapanlulumo ang sandaling hindi ka kontento sa resulta dahil sa mababang kalidad ng camera ng iyong smartphone. Kailangan pa ba ng mamahaling gadget para makamit ang minimit­hing kasiyahan? Hindi na kailangan.

Narito na at mabibili sa merkado ang bagong AndroidTMGo smartphone Redmi Go ng Xiaomi. Sa mababang halaga na P3,990.00 mapapasaiyo ang kinakailangang smartphone na magbibigay katiwasayan ng loob at siguradong may magandang resulta sa ating groupie at selfie.

Ang AndroidTMGo program ay inilunsad ng Google nitong 2017, at sa mababang halaga, makukuha ang ang kahusayan ng bagong version ng Android sa Redmi Go.

Gamit ng Redmi Go ang Android™ 8.1 Oreo™ (Go edition) operating system, tampok ang mas pinalawak na Google apps upang malimitahan ang labis na paggamit ng storage at data.

“Xiaomi has received such a warm welcome in the Philippines since its re-entry last year, and we are really grateful to all Mi fans for their support,’ pahayag ni Steven Shi, Head ng Southeast Asia, Xiaomi Global.

Mabibili ang Redmi Go sa dalawang kulay na Itim at Asul. Natapos na ang pre-order sa Lazada nitong Pebrero 3 at mabibili na ang Redmi Go sa mga awtorisadong tindahan simula Pebero 4.