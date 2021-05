Red tide inalerto ng BFAR

Inanunsiyo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na may pitong lugar sa bansa na positibo sa “paralytic shellfish poison”.

Sa pinakahuling shellfish bulletin, sinabi ng BFAR na lahat ng uri ng mga shellfish at alamang mula sa mga lugar na ito ay hindi muna maaaring kainin: Lianga Bay sa Surigao del Sur; coastal waters ng Hinatuan sa Surigao del Sur; Balite Bay, Mati City sa Davao Oriental; Tambobo Bay, Siaton sa Negros Oriental; Puerto Princesa Bay, Puerto Princesa City sa Palawan; sa baybaying dagat ng Dauis at Tagbilaran City sa Bohol; at sa Calubian, Leyte.

Sinabi ng BFAR na ang isda, pusit, hipon at alimango mula sa nasabing mga lugar ay maaari namang kaninin kung ito ay sariwa at nahuhugasang mabuti bago lutuin at kainin. Dapat din na alisin ang laman loob nito.(Kiko Cueto)