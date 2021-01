Red tide binabala ng BFAR

Positibo sa paralytic shellfish poison ang mga lamang dagat sa ilang bahagi ng bansa.

Sa ulat, positibo sa paralytic shellfish poison ang mga baybaying dagat sa sa Honda at Puerto Princesa Bays sa Puerto Princesa City. Kabilang ang Malampaya Sound, Taytay sa Palawan; Sorsogon Bay; Coastal waters ng Dauis at Tagbilaran City; Tambobo Bay, Sianton; Daram Island, Zumarraga, at Cambatutay sa Western Samar; Calubian, Leyte, Carigara Bay, at Cancabato Bay, Tacloban City sa Leyte; Biliran Islands; Guiuan at Matarimao Bay sa Eastern Samar; Balite Bay, Mati City sa Davao Oriental; Lianga bay at Coastal waters sa Hinatuan sa Surigao del Sur; at Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur.

Positibo sa red tide toxin ang San Pedro Bay sa Western Samar.

Dahil dito, pinayuhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga residente sa nabanggit na lugar na mag-ingat sa pagkain ng mga lamang dagat.