Red lipstick vs Red tagging

‘You look better without makeup.’

Guilty ako sa linyang ‘yan. Kung ako ang tatanungin, mas nagagandahan ako sa babaeng walang kolorete sa mukha – ‘yung tipong ‘no make-up look’ o ‘woke up like this’ ang peg.

Pero base sa pinakahuling pag-aaral sa Amerika nitong 2017, mas attracted ang mga lalaki sa mga babaeng pula ang mga labi. Sa experiment, nagpuwesto ng mga babae sa bar na may iba-ibang kulay ng lipstick – red, pink, brown at wala o ‘no make-up’.

Mas maraming lalaki ang mabilis na lumapit at agad nahumaling sa mga babaeng may red lips. Kaya sabi sa pag-aaral, kung ikaw ay single at reasdy to mingle, always wear your red lipstick!

Dito sa Pilipinas, iba ang kahulugan ng red lips sa social media nitong mga nakaraang linggo.

Ang paggamit ng red lipstick ng mga artista at ilang performers, simbolo ng pagsuporta nila kay Angel Locsin na pinaparatangang kasapi sa New People’s Army.

Ang kanilang kampanya – red lipstick laban sa red tagging!

Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta sa real-life Darna sina Agot Isidro, Bituin Escalante, Cherry Pie Picache, at Pia Magalona. Lahat sila, nagpost sa kani-kanilang social media accounts ng solo picture na naka-red lipstick.

Bukod kay Locsin, binalaan din noon ng tagapagsalita ng National Taskforce to End Local Communist na si AFP Southern Luzon Command Chief Gen. Antonio Parlade sina Liza Soberano at Catriona Gray. Kalauna’y binawi rin niya ang kanyang mga pahayag kaugnay sa tatlong artista.

Muling nabuhay ang isyu sa red tagging matapos umanong tahasang ipagtanggol ni House Speaker Lord Allan Velasco ang Makabayan bloc sa kamara na sinasabing kabahagi ng CPP – NPA.

Ayon sa batikang abogado na si Atty. Trixie Angeles, sinisira ni Velasco ang kredibilidad ng militar nang depensahan nito ang mga progresibong mambabatas.

Apela ni Angeles kay Velasco, huwag pigilan ang militar sa laban nito kontra sa mga komunistang grupo dahil may basehan naman umano ang mga impormasyong inilabas ni Parlade.

Nauna nang binalaan ni Velasco si Parlade na maghinay-hinay sa kanyang mga akusasyon dahil wala naman itong matibay na basehan.