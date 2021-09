Red Cross pipigain pondo sa korte

Maaaring hilingin ng pamahalaan sa hukuman na obligahin ang Philippine Red Cross na isumite ang financial records nito para masusing masiyasat ang mga transaksiyon ng ahensiya.

Ito ang sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kaugnay na rin sa nais mangyari ni Pangulong Rodrigo Duterte na buksan ni Senador Richard Gordon ang financial records ng PRC.

Si Gordon ang chairman ng PRC.

“For one, kung hindi kusa magbigay ng report, we can go to court to compel them to comply with what the law asks them to do,” ayon kay Panelo sa isang panayam.

Giit ni Panelo, maaaring managot ang PRC kung patuloy na tatanggi o mabibigong isumite ang financial records nito. Magkakaroon pa umano ito ng paglabag kapag hindi naibigay ang kanilang financial records sa loob ng limang taon.

Aniya, kung wala namang itinatago ay kailangang mismong PRC na ang magpa-audit ng kanilang pananalapi.

“If it truly has nothing to hide, then the PRC should refrain from coming up with imagined reasons why the Filipino people do not have a right to be informed on the business dealings of an entity upon which they have granted a multitude of benefits and exemptions,” ani Panelo.

Samantala, kinuwestiyon din ni Panelo ang kawalan ng ligal na mandato para sa diskuwento ng mga serbisyong ibinibigay ng PRC katulad ng COVID-19 testing.

“Oddly though, the PRC conveniently failed to disclose that it hasn’t been forthright in its sale of services to the people,” ani Panelo.

Bukod sa wala umanong binabayarang buwis ang PRC ay nabigo rin ito na ipatupad ang diskuwento para sa RT-PCR test ng mga senior citizen at person with disability (PWD) na itinakda ng batas sa bansa.

“Taken in context with the more than 4 million RT-PCR tests that the PRC has conducted and multiplied by the price that it offered it at, which was at one point PHP4,000, it appears that the PRC may have well indeed bagged billions of pesos in profits, in clear and apparent contravention of the law,” pahayag pa ni Panelo.

Red Cross: Malinis rekord namin

Naglabas na rin ng pahayag ang PRC ukol sa mga isyu laban sa kanila kung saan inamin nito na tumatanggap nga sila ng donasyon mula sa mga ahensiya ng pamahalaan.

Sabi ng PRC, sumusunod din sila sa `liquidation and reportorial requirements’ ng mga donor agency. Ang mga ahensiyang ito ay sumasailalim naman umano sa annual audit ng Commission on Audit (COA).

Sa ngayon umano ay wala pa namang `adverse findings’ sa anumang transaksiyon ng PRC na may kinalaman sa pondong galing sa pamahalaan. Maaari rin umanong makakuha ang Office of the President ng mga report hinggil sa mga donasyon sa PRC direkta na sa mga nagbigay sa kanila na ahensiya ng gobyerno o kaya naman ay mismong sa COA na. (Dolly Cabreza)