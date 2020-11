Red Cross mukhang pera!

Inakusahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine Red Cross (PRC) na gahaman sa pera.

“Mukhang pera,” biglang sinabi ng Pangulo nang marinig ang ulat sa kanya ni Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III na balik COVID testing na ang PRC matapos na magbayad ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ng malaking pagkakautang nito sa organisasyon.

Tinigil ng PRC ang pagsasagawa ng COVID test matapos na mabigo umanong bayaran ng PhilHealth ang mahigit P1 bilyong utang sa kanila. Makalipas ang dalawang linggo ay nagbigay ng paunang bayad ang PhilHealth.

Binigyan pa dati ni Senador Richard Gordon, chairperson ng PRC, ng tatlong araw na deadline ang PhilHealth para areguhin nito ang natitira pang mahigit P500 milyong pagkakautang sa kanila.

Samantala, sa panayam sa radyo, sinabi ni Gordon na binibigyan nito ng “benefit of the doubt” ang pahayag ng Pangulo laban sa PRC.

“Hindi kami mukhang pera. Pero sabi ko lang, dahan-dahan naman sa pananalita because nakakatulong naman kami. Hindi naman kami umutang, sila ang umutang, sila nagpa-test, ginawa namin. `Di ba dapat bayaran ninyo?” sabi ni Gordon.

“I’m giving him the benefit of the doubt out of respect to the President,” dagdag pa ng senador.

Idinipensa naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang naging pahayag ng Pangulo laban sa PRC at sinabing bahala na ang organisasyon na intindihin kung ano ang ibig sabihin nito.

“Let’s allow na lang the President to say what he wants to say,” according to Presidential Spokesperson Harry Roque.(Prince Golez)