Red Cross magtatayo ng 20 testing center

Matapos magbukas ng COVID-19 testing center sa kanilang national headquarters, inihayag ni Senador Richard Gordon, chairman at CEO ng Philippine Red Cross (PRC) na kasakuyang itinatayo ang mahigit 20 pang testing center sa iba’t ibang lugar sa bansa.

“The PRC is working very hard, round the clock, and with only 1/3 of our people able to come to work, to keep our testing center up and running and to keep setting up new ones,” pahayag ni Gordon sa isang panayam sa telebisyon.

“We are going to open about 20 laboratories throughout the entire country,” dagdag pa nitio.

Noong nagdaang linggo ay binuksan ang unang testing center ng PRC habang isa na naman ang nakatakda ngayong linggo ito na kayang gumawa ng 4,000 test kada araw.

Ayon pa kay Gordon, isa pang testing center sa dating national headquarter ng PRC sa Port Area, Manila ang nakatakdang buksan sa lalong madaling panahon.

Sa Metro Manila, magkakaroon ng anim na laboratory ang PRC na kayang mag-test ng 9,000 hanggang 12,000 kada araw.

“As we speak, we are already operating the testing center right here at the building. Right now, we are doing the backlog from the RITM (Research Institute for Tropical Medicine), because many of them (RITM staff) have fallen sick,” ani Gordon.

Bukod pa diyan, may apat pang testing centers ang tinatayo sa Subic, Clark, Batangas at UP Los Baños. May itinatayo ring testing center sa north Luzon, gayundin sa Visayas at Mindanao. (Dindo Matining)