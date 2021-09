Red Cross iniimbestigahan sa palpak na COVID test- DOH

Nakuwestiyon ang kredibilidad ng RT-PCR test ng Philippine Red Cross (PRC) na pinamumunuan ni Chairman at Senador Dick Gordon.

Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kahapon ay tinanong ni Deputy Speaker at SAGIP party-list Rep. Rodante Marcoleta si Health Secretary Francisco Duque kung mayroon itong natanggap na reklamo kaugnay ng isinaga­wang test sa mga tauhan ng isang ospital sa Subic.

Ayon kay Marcoleta, lumabas sa test ng PRC na nagpositibo ang 49 health personnel ng isang ospital noong Setyembre 3.

Hindi umano makapaniwala sa resulta ang mga ito kaya muling nagpa-test ang 49 sa isang pribadong testing center at 44 sa kanila ang nagnegatibo.

“There is about 90% error in the laboratory of the PRC in Subic,” sabi ni Marcoleta. “Mukhang nakakaalarma po ‘yon considering out need to be very accurate in our data.”

Kinumpirma ni Duque ang reklamo at ito ay iniimbestigahan na aniya ng Lab Network na pinamumunuan ni Assistant Secretary Nestor Santiago. Nagsasagawa naman ang Research Institute for Tropical Medicine (RITM) ng evaluation at assessment sa nangyari.

“The percentage of positivity at about 89% is certainly out of the ordinary,” sabi ni Duque.

Sa pagtatanong naman ni Quezon Rep. David Suarez iginiit nito ang hirap na inabot ng mga healthcare worker sa pag-aakala na sila ay positibo kahit hindi naman.

“The mental anguish, anxiety and stress caused to those individuals cannot be explained,” sabi ni Suarez.

Ang mas malungkot pa, sabi ni Suarez “ay kung ‘yong 40 ay hindi nakapagpa-retest at napilitang mag isolate na hindi naman pala sila tunay na positibo sa COVID-19.”

Sinabi ni Suarez na dapat tingnan ng Kongreso kung papaano isinasagawa ang mga COVID-19 test para matiyak na tama ito at hindi nasasayang ang perang ibinabayad dito. (Billy Begas)