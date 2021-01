Red Cross arangkada sa laway test vs COVID

Sinimulan na ng Philippine Red Cross (PRC) ang pagsasagawa ng saliva RT-PCR test matapos aprubahan ng Department of Health (DOH) ang paggamit ng laway para matukoy kung mayroong COVID-19 ang isang tao.

Batay sa natanggap na liham ng PRC mula kay Health Secretary Francisco Duque III, nirekomenda nito na simulan na ang saliva COVID test kalakip ang mga protocol na kailangan.

Ayon sa PRC, mas makakatipid ang pamahalaan dahil mas mababa ang presyo ng saliva COVID test na ginagamit na rin ngayon sa ibang bansa.

“DOH commends your continued support and assistance to our country in assuring that all measures to contain the spread of COVID-19 infection are being explored and studied to keep the Filipino people safe from the threats of this infectious disease,” pahayag pa sa liham ng DOH. (Vick Aquino)