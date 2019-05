Recto sa DSWD: Plantsahin palakad sa 4Ps

IPINAALALA ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto na ang ikatatagumpay ng bagong batas hinggil sa Pantawid Pamilyang Pili­pino Program (4Ps) ay nakasalalay sa implementasyon ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Kaugnay nito, hinikayat ni Recto ang DSWD na bumalangkas ng makabuluhang implementing rules and regulations (IRR) na magiging solusyon sa mga problema sa pagpapatupad ng programa na pinaglaanan ng P.5 trilyon.

Binigyan-diin ni Recto na ang bagong batas ay pinagsa­nib na magagandang kalakaran at leksyon na naranasan sa 10-taong implementasyon ng conditional cash transfer (CCT).

“From 2007, when it was launched with a P50 million budget, the 4Ps annual spending has surged 176,213 percent with this year’s proposed allocation at P88 billion. With this amount, we should make sure that the real poor are helped and the targets of the program met,” saad ni Recto.

“Marami tayong batas na magaganda ang pagkagawa pero nadidiskarel ‘pag lumabas na ang IRR dahil lihis sa intensyon ang ginagawang implementasyon,” dagdag ng senador.

Iginiit ni Recto na dapat makita sa IRR ang tunay na intensyon ng batas na tulungan ang mahihirap at mapanatili ang tagum­pay ng programa at walang maaaksayang pondo.

Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11310, upang ma-institutionalize ang 4Ps noong Abril 17.

Alinsunod sa batas, awtomatiko nang kasama sa 4Ps ang pa­milya ng mga magsasaka, mangi­ngisda at mga nakatira sa lugar na walang elektrisidad; aalisin na rin ang limit ng mga balitang bibigyan ng cash grants; ipagpapatuloy ang assessment ng 4Ps program kabilang ang verification ng talaan ng mga benepisyaryo at ang rekomendasyon kada anim na taon kung kinakailangan pang i-adjust ang mga cash grant batay sa inflation.

Nakasaad din sa batas na ipaprayoridad ng DSWD at iba pang government agency ang 4Ps sa mga livelihood program at lilimi­tahan ang mga advisory council sa regional at national level upang mabawasan ang epal na lokal na politiko.

Sa isinulong na amendment ni Recto, binigyan nito ng prayoridad sa batas ang mga magsasaka at mangingisda.

“Most of the 23.7 million poor are in this sector. The poverty incidence among farmers is 34.3 percent, while it is 34 percent for fisher­men. These are higher than the latest poverty incidence fi­gure of 21.6 percent,” giit ni Recto.

“Kung tatamaan pa sila ng rice tariffication at climate change, tama lang na unahin sila sa social protection,” diin pa nito.(Dang Samson-Garcia)