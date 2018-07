Recto: Posibling polis o sundalo ang mipusil patay ni Mayor Halili

Nagtuo si Senate President Pro Tempore Ralph Recto nga polis o sundalo ang mipusil patay sa iyang higala nga si Tanauan City, Batangas Mayor Antonio Halili.

Sa inisyal nga imbestigasyon, giingong sniper o maayong mohupot sa modernong armas ang mipusil ug mipatay ni Halili niadtong Lunes sa buntag.

Matud ni Recto, nga ang mga otoridad lang sa gobyerno ang adunay kapasidad niini.

“That’s an angle that should be investigated as well. After all, a professional sniper was used. Only security forces would have the capability. Worth looking into,” matud ni Recto sa text message.

Gibutyag usab ni Senador Gregorio Honasan, nga kanhi sundalo, nga hunungon na ang espekulasyon kabahin sa pagpusil patay ni Halili ug kang General Tinio, Nueva Ecija Mayor Ferdinand Bote.

“When everybody starts making premature conclusions, lalong nagpa-panic ‘yung mamamayan,” matud ni Honasan. ()