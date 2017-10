Recto kay Tugade: P4.1 bilyon nasaan?

Nagbanta si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na igigiit na bawasan ang hinihinging pondo ng Department of Transportation (DOTr) para sa susunod na taon.

Kinuwestyon kasi ng senador ang ilang proyekto ng tanggapan ni DOTr Secretary Arthur Tugade na hindi nagawa kahit pinondohan na ito simula noong 2016 na umaabot sa P4.125 bilyon ang kabuuang halaga.

Sa budget deliberation ng Senado, hinanap ng senador ang mga naturang proyekto.

“What will stop me now from recommen­ding another P10 million cut? Because you (DOTr) cannot spend your budget anyway,” sabi ni Recto.

Tinukoy ng senador ang mga locally-funded projects na kinabibilangan ng pagpapaayos ng mga tanggapan ng Land Transportation Office (LTO), Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at sa mga paliparan.

Ilan sa binanggit ni Recto ang pagpasaayos ng mga gusali ng LTO sa Agoo, La Union; Tarlac; Bacoor at Imus sa Cavite; Tubod, Lanao del Norte kasama rin ang repair at rehabilitation sa mga opisina ng LTFRB sa buong bansa na pinondohan ng kabuuang P228.5 million noong 2016 at 2017.

Sinita rin ni Recto ang hindi pa rin nasisimulang mga proyekto tulad ng Metro Rail Transit-Bus Rapid Transit Line 1 sa Quezon Avenue na may pondong P188 million noong 2016 at P376 million noong 2017; MRT Line 2 sa EDSA BRT na may budget na P20 million noong 2016 at P945 million ngayong taon at Cebu Rapid Transit Project na may pondong P1.336 billion noong 2016 at P1.032 billion ngayong taon.

Ipinaliwanag naman ni Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito, ang sponsor ng budget ng DOTr, na kailangan din ng detailed engineering design ng mga naturang proyekto.

Hindi rin pinaligtas ni Recto ang pagsita sa improvement project para sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) na may P25 million noong 2016 at P10 million nga­yong taon; Laoag International Airport na may pondong P13.5 million noong 2016 at P128 million ngayong taon at ang Vigan Airport na may P80 million na pondo ngayong taon.