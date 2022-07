Recto inawat sibakan sa mga gov’t worker

Hindi tanggalan sa trabaho ng mga manggagawa sa pamahalaan ang dapat na layunin ng planong rightsizing kundi daan ito upang punan ang mga kulang na kawani.

Ayon ito kay Batangas Rep. Ralph Recto kasabay ng pagtukoy ito sa nararanasang kakulangan ng bansa ng guro at nurses na siyang dapat punan lalo at patuloy na lumolobo ang populasyon ng Pilipinas.

“The right rightsizing project should be driven by the mission to boost government service and not merely to cut payroll expense,” ayon kay Recto.

Paliwanag pa ng kongresista na maaring buwagin umano ang mga hindi na kailangan posisyon ngunit kapalit ang pagtatag ng kailangang posisyon o kayat punan ng ang kulang na mga kawani. (Eralyn Prado)