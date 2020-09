Rectal tenesmus o dumi sa bituka

Nakakaramdam ka ba minsan ng parang may gusto ka pang ilabas na dumi pero wala namang lumalabas?

Ang tawag dito ay rectal tenesmus. Ito ang pakiramdam na may dumi ka sa malaking bituka, pero kahit anong iri at wala namang lumalabas.

May ilang sakit na maaaring dahilan nito – inflammatory bowel disease, colorectal cancer at iba pang karamdaman na maaaring makaapekto sa paggalaw ng muscles na kumokontrol sa pag-andar ng pagkain sa bituka.

Maaaring sumakit ang tiyan at ang sintomas ay maaaring dumating at nawawala rin. Kaya lamang, nagtatagal ang paulit-ulit na pakiramdam na ito.

May isa pang uri ng tenesmus, ang tinatawag na vesical tenesmus na ang apektado naman ay ang urinary bladder. Ang pakiramdam naman ng isang tao ay puno ang pantog pero wala namang lumalabas na ihi.

Balikan natin ang rectal tenesmus. Nangyayari ito kadalasan sa mga mayroon inflammatory bowel disease. Nagkakaroon nito ang mga may problema ang immune system. Nagkakamali ang immune system at inaatake nito ang bituka o gastrointestinal tract ng tao. Kumikitid ang bituka at nasusugatab ang mga dingding nito. Dahil diyan, nahihirapan ang dumi na makalabas.

Kabilang din sa mga kondisyong nagbubunsod ng rectal tenesmus ay impeksyon sa malaking bituka, colorectal cancer, diverticulitis, prolapsed hemorrhoid, nana sa puwitan at gonorrhea sa puwitan.

Maaari rin namang simtomas ng pagtitibi o pagtatae ang tenesmus.

Mainam na magpakonsulta agad sa doktor kung nakakaranas ng kahirapang dumumi o pakiramdam ng pagdumi pero wala namang lumalabas. Kailangan kasing siyasatin ang dugo, dumi at ma-X-ray o CT scan ang tiyan. Maaari ring isailalim sa colonoscopy o sigmoidoscopy ang isang pasyente lalo na kung may dugo sa dumi, nilalagnat at nagsusuka ito.

Kailangan ding mabigyan ng tamang gamot lalo na kung may inflammatory bowel disease. Maaari ring sumailalim sa surgery.

At baguhin ang diet. Kumain ng mas maraming fiber tulad ng gulay prutas, bawasan ang karne at uminom ng maraming tubig.

***

Happy birthday sa aking pinakamamahal na ina, Rosario Alabastro Pahati at sa aking mahal na kapatid, Marilene Pahati!