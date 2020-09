Recruiter ng Dawlah Islamiya arestado sa QC

Natimbog ng mga awtoridad ang isang hinihinalang miyembro ng Dawlah Islamiya group nitong weekend, ayon kay Philippine National Police (PNP) chief Police General Camilo Cascolan.

Prinisenta sa media si Kevin Madrinan, na kilala rin bilang Ibrahim Abdullah Madrinan o Ibrahim Khalil Al-Garaba, na siyang sinasabing contact person at nagsisilbing liaison sa Luzon ng Dawlah Islamiya members sa Maguindanao at mga lokal na terorista mula sa Sulu sa ilalim ni Abu Sayyaf bomb maker Mundi Sawadjaan.

Bukod pa dito, sinasabi ring recruiter si Madrinan ng mga nagbabalik-Islam kung saan nangangasiwa ito sa pagbiyahe patungo Mindanao ng mga makukuhang miyembro.

“He is under investigation. We are monitoring him. Ang tinitingnan natin ‘yung mga recruitment activities niya na ginagawa dito sa Manila. ‘Yung mga nire-recruit niya, nagbabalik-Islam, pinapadala lahat ‘yan sa Mindanao for exposure on said activities,” ayon kay Cascolan

Naaresto si Madrinan ng mga operatiba ng Quezon City Police District noong Sabado sa kanto ng Atherton at Burbank Street sa North Fairview.

Nakuha din sa hinihinalang miyembro ng terrorist group ang kalibre .45 pistol, mga bala, at isang granada. (Kiko Cueto)