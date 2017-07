Rebolusyon vs. Duterte dahil sa SRP

Pinaalalahanan ng isang mamababatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso si Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng magresulta ng rebolusyon ang planong tanggalin ang suggested retail price (SRP) sa mga pagkain.

Ayon kay Anakpawis party-list Rep. Ariel Casilao, nangyari na ang makasaysayang rebolusyon sa Europa noong 19th Century dahil sa pagtaas ng presyo ng tinapay.

Reaksyon ito ni Casilao sa plano ng Department of Trade and Industry (DTI) na tanggalin ang SRP sa mga bilihin na hindi malayong maging dahilan para tumaas ang presyo ng mga pagkain sa bansa.

“We are confident that the president clearly knows history, and the lesson that food price hikes are contributory to people’s revolutions, such as the mid-19th century upheavals in France, Switzerland, Austria, Prussia, Hungary and a host of German principalities, where prices of bread spiked at unprecedented levels,” ani Casilao.

Ayon sa mambabatas, kapag tinanggal ni DTI Secretary Ramon Lopez ang SRP sa mga produkto, siguradong magpipiyesta ang mga negosyante na itaass ang presyo ng mga bilihin.

Wala aniyang ibang tatamaan dito kundi ang mga mahihirap na mamamayan at magiging dahilan para lalong magutom ang mga tao lalo na ang mga mahihirap na sektor ng lipunan.

Umapela si Casilao kay Pangulong Duterte na pagsabihan si Lopez na huwag ituloy ang balak na tanggalin ang SRP dahil taliwas ito sa pangako ng gobyerno na itaas ang kalidad ng kabuhayan ng mga Filipino.

Kabilang sa mga basic goods na posibleng tatanggalan ng SRP ay ang bigas, karne, gulay, isda, gatas, kape, sabon panlaba, tinapay, panggatong at iba pang produkto na tiyak na iindahin ng mga mahihirap na Filipino.