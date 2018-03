I really feel tired (5)

Dear Dra. Holmes: (Shortened version of March 1 conversation)

My Name is Emma, 27 years old, I live in Europe and married to a Europian. We been married for already 6 years. We fight each other, but we still able to get together. But was really worst. He hammered a calendar on my head. He doesn’t have work he depends only the beneficiary of the government. He didn’t even also try to find a job. He helps me clean our apartment. but I have been working already 3.5 years as a cleaner. My love for him is gone. I’m planning to divorce him.

I’m not yet citizen but I can stay already in Europe.

(Para po lalo ninyong mainitindihan): “3 years and half na ako nag-work as a cleaner. Pero ‘yung sahod ko hindi ko ma-enjoy dahil enough lang sa needs namin, food and shelter.

Dear Emma:

Maraming salamat sa sulat mo na una na­ting pinublish noong nakaraang Huwebes, Marso 1, 2018. Sa huling kolum natin noong nakaraang Huwebes lang, Marso 8, sinabi ko na ang tingin kong tulong na mabibigay sa iyo ay tulungan kang eksaminin ang iyong mga dahilan kung bakit mo gustong maghiwalay at kung sigurado ka na ito ang gusto mong gawin. Minsan kasi, ang ating mga gusto ay simpleng mga reaksyon sa isang ginawa ng ating asawa, pero nawawla rin ang galit/tampo/sama ng loob pagkalipas ng iilang oras o araw.

Sana matanto mo na hindi ko sinasabi na li­lipas din ang galit mo. Hindi ko rin sinasabi na mas mabuti na lumipas ang galit mo. Hindi. Maaaring mas hihirap ang buhay mo kapag maghiwalay kayo, pero kung mangyari man ito, magiging dahil sa pera lang. Pero sa emosyon at damdamin mo, pa­lagay ko lalong gagaang ang buhay mo.

Bakit? Kasi hindi ka na kailangang magkunwari na walang diperensiya ang asawa mo na, aminin na natin, ay may pagkatamad. Maaaring ok ‘yun sa iilang mga babae, pero hindi sa iyo.

Ma-pride ka, Emma, pero sa tamang paraan. Tinanggap mo ang trabaho bilang cleaner kasi alam mo may karangalan sa pagtatrabaho para sa iyong sariling kabuha­yan at kung kaya mong magtrabaho, bakit hindi? Ang asawa mo naman ay hindi masyadong ma-pride. Balewala sa kanya kung tingan siyang bale res­ponsibilidad ng bansa… hindi mahalaga sa kanya na siya mismo ang nag-aalaga sa sarili niya. (FINAL INSTALLMENT NEXT WEEK)

