Real estate firm nagpaliwanag sa Tagaytay housing project

Inalmahan ng isang real estate firm ang mga ulat na niloko nila ang mga buyer ng kanilang housing project sa Tagaytay.

Ginawa ng CitiGlobal Realty and Development, Inc. ang paglilinaw matapos iere sa ilang radio station na sangkot sa umano’y fraudulent activities ang kompanya.

Ayon sa CitiGlobal, patapos na ang konstruksyon ng Tagaytay Clifton Resort Suites (TCRS) sa Alfonso, Cavite, Metro Tagaytay, at nagsimula na rin ang turn over ng mga unit.

Inaanyayahan nila ang kanilang mga buyer at investor na bisitahin ang site upang maberipika ang development ng nasabing proyekto.

“We are also currently reaching out to the concerned investors to address the issue. Those who may have concerns or questions over our projects, CITIGLOBAL is open and will address their concerns, accordingly,” ayon sa kompanya.

Tiniyak din ng CitiGlobal na nakarehistro sila sa Securities and Exchange Commission at kumuha ng kaukulang lisensiya at permit sa Housing and Land Use Regulatory Board, gayundin sa local government o iba pang regulatory bodies para makapagnegosyo sa real estate development.