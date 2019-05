Ready ba tayo sa The Big One?

USAPANG BARAKO

Nag-request ang Pilipinas sa gobyerno ng Japan na magsagawa ng Earthquake Impact Reduction sa Metro Manila. Isinagawa ng study team na pinili ng Japan International Cooperation Agency (JICA) ang pagsusuri at pag-aaral noong 2002-2004, sa pakikipagtulungan ng MMDA at Philvolcs. Nakalagay sa ulat ang noon ay umiiral na social at physical conditions ng Metro Manila, analysis sa kahinaan or vulnerability nito sa malakas na lindol at rekomendasyon upang mabawasan, kundi man maiwasan, ang tindi ng epekto ng sakuna.

Masusi ang ginawang pag-aaral na nagresulta pa sa pagbuo ng topographic maps ng buong Metro Manila gamit ang digital mapping metho­dology at geographic information system na maaaring magamit ng mga eksperto ng Pilipinas sa mga darating na panahon.

Base sa pinakahuling datos mula sa census, lagpas sa 12.8 milyon ang populasyon sa Metro Manila, kumpara sa 10 milyon noong isinagawa ng JICA ang pag-aaral ukol sa kahandaan ng Metro Manila sa mala­kas na lindol.

Pinag-aralan ng grupo ang iba’t ibang maaa-ring pagmulan ng lindol sa Metro Manila at ang Valley Faults sytem ang ikinokonsidera nilang maaaring magdulot ng pinakamalaking pinsala sa Kamaynilaan sakaling ito ang pagmulan ng pagyanig.

Itinuturo rin umano ng iba’t ibang pag-aaral na hinog na ang Valley Faults at posibleng maganap ang isang magnitude 7 o mas mataas pa sa hinaharap.

Kaya’t kaakibat ng nasabing pag-aaral ang mga rekomendasyon ng eksperto sa pagkakaroon ng earthquake disaster mitigation plan sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, sa lalong madaling panahon.

Tatlong modelo ng scenario earthquakes ang pinili ng team para sa detail damage analysis sa perwisyong maaa- ring idulot ng malakas na pagyanig sa Metro Manila.

Model 08 ang pinakamalala at mapanganib na scenario – isang magnitude 7.2 lindol na tatama sa West Valley Faults. Sa ganitong scenario, tinataya nilang 170,000 bahay ang guguho, 340,000 bahay magkakaroon damage, 34,000 ang mamatay at 114,000 tao ang masasaktan. Magkakaroon ng malaking sunog sanhi ng pagyanig na makakaapekto sa 1,710 ektarya at papatay sa karagdagang 18,000 tao. Karamihan sa mga imprastraktura at lifelines ay mapipinsala rin.

Sa Model 13 naman, magnitude 7.9 mula sa subduction o paggalaw ng mga plates sa ilalim ng lupa, posible ang tsunami na 2-4 metro ang taas sa baybayin ng Manila Bay, 1,900 bahay ang guguho at 6,600 ang magkakaroon ng damage, 100 ang patay at 300 ang sugatan.

Sa Model 18 na unknown ang pinagmulan, magnitude 6.5, 14,200 ang mga bahay na matindi ang pinsala, 52,700 magkakaroon ng damage, 3,100 ang mamamatay at 9,500 ang sugatan.

Parehong walang scenario ng sunog na magaganap sa Model 13 at Model 18.

Sa danyos sa imprastraktura at lifeline, Model 08 pa rin ang pinakamalaki samantalang halos walang epekto sa Model 13 at kaunting damage sa Model 18.

Pitong tulay ang mala ki ang posibilidad na bumagsak sa Model 08, 4,000 points sa pagkasira ng mga tubo ng supply ng tubig, 30 kilometro ng kable ng kur- yente ang mapuputol, 95 kilometro ng kable ng linya ng telepono at kable sa itaas at underground ang mapuputol, 8-10% ng buildings na binubuo ng ospital, eskuwelahan, bumbero, pulis, Metro Manila Disaster Coordinating Council (MMDCC) Organizations, 17 LGU City at Municipal Halls ang matinding mapipinsala at 20-25% ang may damage.

11% ng mga buil- dings na 10-30 palapag ang taas ang magkakaroon ng matinding pinsala, 27% ang may kaunting damage, samantalang 2% naman sa mga gusaling 30-60 palapag ang taas ang magkakaroon ng matin- ding pinsala at 12% ang magkakaroon ng damage.

Sa susunod na linggo ay tatalakayin natin ang mga lugar sa Metro Manila na sinasabing nanganganib maharap sa iba’t ibang uri ng sakuna dulot ng mala- kas na lindol at ang mga rekomendasyong ng JICA na paghahandang dapat gawin ng pamahalaan sakaling duma- ting ang tinatawag na The Big One.