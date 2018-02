‘Reach out’ operation sa mga batang palaboy, paiigtingin ni Erap

Mas paiigtingin pa ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang isinasagawang ‘reach out’ operation laban sa mga batang palaboy na naglipana sa Maynila.

Nabatid na iniutos rin Manila Mayor Joseph Estrada na alagaan ang mga street dwellers at batang palaboy sa Manila Boys Town sa Marikina.

“We will continue our mission of saving our children, our youth and will help heal broken families,” ayon kay Estrada.

Ayon kay Rodrigo Ramos, officer-in-charge ng Manila Boys Town, pinakakain, dinadamitan, ginagamot at kina­linga sa mga doktor, nurses, health workers na naroroon ang mga batang nasasagip.

Mayroon din limang gusali sa complex tulad ng Luwalhati ng Maynila na dito, kung saan 387 ang naninirahan, kabilang ang mga lolo at lola na inaalagaan.

May 286 batang la­laki, edad 7 hanggang 17 taon ang kinukupkop sa Manila Boys Home at sa Manila Girls Home, 118 ang kinakalinga nasa edad 7 hanggan 17 taon.

Inaalagaan naman sa Manila Kids Home ang 37 na ay edad 3 hanggang 6 na taon.

Sabi pa ni Ramos, may 162 indibidwal ang tumitigil sa KAMADA Reception and Action Center, isang pansa­mantalang tahanan ng mga pamilyang kalye at matatandang palaboy.

Ayon kay Mayor Estrada, ang mga nasagip ay isinasailalim sa mga pagtuturo at gawain upang matulungan sila na maibalik sa lipunan at maging responsable at produktibong mamamayan.

Sinasanay rin sa trabaho at livelihood training program tulad ng paggawa ng beads, pabango, pillow case, silk screen at paggawa ng basahan.

Tinutulungan naman ng City Public Employment Office ang mga nagtapos ng pagsasanay na makahanap ng mapagkakakitaan at trabaho. (Juliet de Loza-Cudia)