Razon hawak na Manila Water

Nagbitiw na sina Fernando Zobel de Ayala at Jaime Augusto Zobel de Ayala kasama ang pito pa nilang mga tauhan sa Manila Water Company Inc. kahapon at nagbigay daan kay Enrique K. Razon Jr. at kanyang mga tauhan.

Bumili si Razon ng shares ng mga Ayala sa Manila Water noong panahong pinag-iinitan sila ng Malacañang. Sapat ang shares na binenta sa kanya para makuha ang kontrol ng kompanya.

Si Razon na ang chairman, president at CEO ng Manila Water matapos magbitiw sina Fernando Zobel bilang chair at Jose Rene Gregory Almendras bilang president at CEO ng kompanya.

Wala pang itinalaga bilang kapalit ni Jaime Augusto Zobel bilang vice chair.

Pumirma na ang Manila Water ng bagong kontrata sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) kung saan sinuko nito ang aprubado nang tariff increase hanggang sa susunod na dalawang taon at ang pagkolekta sa danyos na hinabol sa pamahalaan sa korte. (Eileen Mencias)