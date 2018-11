Razer kaagapay ang Phisgoc sa 2019 SEA Games eSports

TUTULUNGAN ng ­Ra­zerTM, nangungunang global lifestyle brand ng mga gamer, sa paghayag nito Miyerkoles bilang official eSports partner ang Pilipinas sa 30th SEA Games simula Nobyembre 30 hanggang ­Disyembre 13, 2019.

Mismong sina Philip­pine Southeast Asian Games Organizing Committee (Phisgoc) chairman at dating Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Alan Peter Caye­tano, Razer co-founder and CEO Min-Liang Tan, Justin Yuan, CEO at co-founder ng Moonton Games kasama ang mga matatas na opis­yales ng eSports sa bansa ang naghayag ng kaganapan sa Marriott Hotel kahapon.

Binuo ang isang ad-hoc committee mula Electronic Sports National Association of the Philippines (ESNAP) at National Electronics Sports Federation of the Philippines (NESFP) upang mamahala sa pagsasagawa ng anim na laro na paglalabanan ng 11-bansa na internasyonal na sporting event bilang medal sport sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng SEA Games.

Ipinaliwanag ni Ca­yetano na ang pagkilala sa eSports bilang isang opisyal na medal event at pagkakasama bilang regular na sport sa 2019 SEA Games ay isang importanteng hagdan para maitulak ang pagiging lehitimo ng eSports bilang isang world-class sporting contest na tampok ang bagong henerasyon ng mga gaming fan.

Ayon naman kay Tan, ang pagiging official eSports partner ng Razer sa SEA Games 2019 ay isang ­malaking pribilehiyo para maipakita ng kanyang kompanya ang eksperi­yensa at kasanayan sa pagsasagawa ng mala­laking torneo sa eSports pati na sa ginagamit nito na hardware, software at serbisyo sa ­eSports tournament.

Kabuuang anim na event o laro na ang isi­numite para paglaba­nan sa 2019 SEA Games bagaman hindi pa inihayag kung ano ang mga ito sa kasalukuyan.