Rayver, Rodjun emosyunal sa b-day ng ina

Naging emosyunal ang Cruz brothers na sina Rodjun, Omar at Rayver Cruz dahil nag-celebrate sila ng birthday ng kanilang yumaong ina na si Beth Cruz noong nakaraang October 16.

Nitong February 2 pumanaw ang kanilang ina dahil sa pancreatic cancer. Ito ang unang pagkakataon na hindi nila kasama ang kanilang ina sa kaarawan nito.

Pinost ni Rodjun sa kanyang Instagram ang isang photo kunsaan karga-karga pa nila ang kanilang ina noong malakas pa ang katawan nito. Marami ang naantig sa mahabang caption na nilagay ni Rodjun.

“Happy birthday in Heaven Mama! (emoticons) Sobrang miss na miss ka ng 3 Kings mo. Nalulungkot ako dahil hindi ka namin makikiss, mayayakap ng mahigpit at malalalambing ngayong birthday mo. Pero alam ko na mas magiging masaya ang Birthday celebration mo dahil First birthday mo ito sa Heaven kapiling si Lord God.

“Sigurado ako na Sobrang Saya ng Party mo diyan. Magkakantahan at sayawan kayo diyan kasama ang mga Anghel, Pati sila Papa at mga Pamilya natin na kasama mo na ngayon sa Langit. Thank you talaga sa Pagiging the best na Mama sa amin nila ray at Kuya Omar. Forever kang nasa puso at isipan namin. Mahal na mahal ka namin sobra! Enjoy your Birthday celebration in Heaven Angel namin.

“Sayaw ka diyan ng mga sayaw natin dati at kanta ka diyan ng I Love the night life at mga paborito mong kanta. Sigurado akong madami ka na namang mapapasaya at papalakpakan ka ng lahat diyan. Mwwwwwaaahhhh (emoticons).”

Ngayong December naman ikakasal si Rodjun sa fiancée niyang si Dianne Medina. Tiyak na makakaramdam ulit ito ng lungkot dahil very close si Dianne sa kanyang ina na noon pa ay pinu-push na silang magpakasal at mabigyan na siya ng apo. (Ruel Mendoza)