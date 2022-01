Rayver pamatay ang titig kay Julie Anne

Sa tingin, titig pa lang ni Rayver Cruz kay Julie Anne San Jose, parang may binabalak na ang aktor sa huli.

Nakunan ng video si Rayver na nakatitig kay Julie, at ramdam na may “something” talaga. Kahit sino ang makapanood ay nagsasabing may “bangis” na hatid kay Raver ang ganda ni Julie.

Sa tweet na video ni @JulieVerTandem, makikitang napalingon si Julie kay Rayver na ngumunguya. At `yung tingin ni Rayver na nakangiti, at nangungusap ang mga mata, ang naging basehan ng mga nakapanood, na may tama na nga ang actor kay Julie.

Nangisah sa kilig ang mga fan sa video na `yon. At konting push pa, siguradong magiging magdyowa na ang dalawa. (Rey Pumaloy)