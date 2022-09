Rayver naka-pogi points sa nanay ni Julie Anne

Tips para sa mga manliligaw: Bukod sa napupusuan mo, huwag mong kakalimutang suyuin pati kanilang mga magulang. Gets ‘yan ni Rayver Cruz, kaya naman sa pagdiriwang ng kaarawan ng mudra ni Julie Anne San Jose nitong Huwebes ay ‘di siya nagpahuli.

Una rito, nag-post si Julie Anne ng pagbati sa birthday ng kanyang inang si Marivic.

“Happy Birthday sa liwanag ng aming buhay. We love so much you mama,” ani Julie Anne.

Syempre pa, binati rin siya ni Rayver.

“Happy birthday po tita! Best cook in the world!!!” say ng aktor.

Nag-thank you naman ang ina ni Julie Anne.

Makahulugang reply naman ng actress-host-singer sa pagbati ni Rayver ang mga emoji na red heart, kiss at heart-eyed emoji.

Aba, pogi points ka boy! Good job! Hahaha!

Sabi tuloy ng isang netizen, siguro ay madalas na ipagluto ang aktor ng ina ni Julie Anne kaya sarap na sarap ito.

Siguradong kilig to da max ang mga JulieVer sa kind gesture ng aktor sa magulang ng aktres. (Batuts Lopez)