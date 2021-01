Rayver, Janine magsasalpukan ngayon

Isang bonggang OPM jamming na pangungunahan nina Alden Richards, Julie Anne San Jose, Rayver Cruz, ang handog ng ‘All-Out Sundays’ ngayong tanghali.

Makakasama rin nila sina Christian Bautista, Mark Bautista, Paolo Contis, Gabbi Garcia, Khalil Ramos, Kyline Alcantara, Miguel Tanfelix, Migo Adecer, Shayne Sava, Jong Madaliday, Jeremiah Tiangco, Jessica, Jennie Gabriel, Rodjun Cruz, DJ Loonyo, at Mannex Manhattan.

Handang-handa ang ‘All-Out Sundays’ sa pagsasanib-puwersa ngayong tanghali ng TV5 at ASAP Natin ‘To.

Makakasama rin nila si JM, ang umawit ng Magandang Dilag, at si Lil Vinceyy ng Chinita Girl. Matindi rin ang pasabog nina Thea Astley, Golden Cañedo, Jessica at Julie Anne dahil puro mga awitin ni Celine Dion ang babanatan nila.

Habang may concert-level performance naman si Rayver ng mga hit na Holy at Love Not War. Aba, bongga rin ang tapatan nila dahil si Janine Gutierrez nga ay nasa ASAP Natin To ngayong tanghali.

May bago ring iparirinig ang Juans, ang heartbreak single na Pangalawang Bitaw. Sasamahan sila ni Ken Chan na kantahin ang Hindi Tayo Puwede.

Kaabang-abang din ang musical treat nina Christian at Mark, Jeremiah at Jessica, at ang Clash Graduates na sina Jong, Jennie, Garrett Bolden, Renz Robosa, Fritzie Magpoca at Semee Buenaobra para sa isang pagsabog na OPM performance sa All-Out Stage. (DS)