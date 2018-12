Raymond urong-sulong sa pag-uwi sa ‘Pinas

Naku, urong-sulong si Raymond Gutierrez sa pag-uwi at hindi pa raw sigurado na makakarating siya sa Saturday, huh!

May hinihintay pang contract si Raymond bago umalis ng Los Angeles, California at kung made-delay ‘yon, hindi na siya uuwi for Christmas.

Biniro ko naman si Raymond na kahit hindi siya umuwi ng bansa, mapapanood pa rin niya ang Fantastica, ang Metro Manila Film Festival 2018 movie entry ng Star Cinema at Viva Films starring his twin brother Richard Gutierrez.

Pinadala ko nga kay Raymond ang publicity na ipinadala sa akin ng TFC (The Filipino Channel) na nagsasabing, “Don’t miss the colorful visuals, touching moments and non-stop laughter all rolled in one film, ‘Fantastica’, which will screen globally in the following regions and dates: December 28 in U.S. and Canada; December 29 in Jylland, Denmark; December 30 in Kristiansand, Norway, Milan, Rome, and Florence in Italy and Barcelona, Spain; January 3 in Brunei; January 5 & 6 in U.K.; January 5 in Bonn, Germany, Stockholm, Sweden, Vienna, Austria, and Manchester, U.K.; January 6 in Oslo, Norway and Dublin, Ireland; January 13 in Athens, Greece; and January 20 in Nicosia, Cyp­rus.”

“Wow, sige, let’s watch!” ang nasabi ni Raymond.

Kahapon naman habang kausap ko si Richard, sinabi niyang excited na siya sa pag-uwi ni Raymond, pero nalaman nga niya na hindi pa pala sure ‘yon at baka sa L.A. na nga lang manood ng “Fantastica” ang kanyang twin brother.

“Wala ba kaming international trips para sa screenings doon ng ‘Fantastica?’” tanong ni Richard na sinagot ko naman na baka malabo dahil magsisimula rin siya ng bago niyang teleserye with Bea Alonzo.

Atty. Topacio maraming rebelasyon sa Abante News Online

Alam mo ba, Dondon, sa ta­ping ni Atty. Ferdinand Topacio para sa “Anything Goes” show ko sa Facebook page ng Abante News Online, isa sa mga napagkuwentuhan namin ay ang client niyang si Claudine Barretto.

Nasabi nga ni Atty. Topacio na noong weekend ay nag-usap sila ni Claudine.

Mukhang far from over pa nga talaga ang problema sa pagitan ni Claudine at Raymart Santiago dahil sa pag-uusap daw na ‘yon ni Atty. Topacio at ng aktres, nabanggit ang tungkol sa sustento ng aktor sa dalawa nilang anak.

Hindi raw kasi regular na naibibigay ni Raymart ang napagkasunduan nilang sustento ng mga bata, huh!

Sabi ko naman kay Atty. Topacio, baka naman kasi ngayon pa lang uli nagka-regular show si Raymart (siya ang leading man ni Judy Ann Santos sa new series ng ABS-CBN) at baka kapag tuluy-tuloy na ang taping ng aktor ay magiging maayos naman ang monthly allowance ng dalawa nilang anak.

Sana nga maging maayos na ang bagay na ‘yon para huwag na ring dumaan na naman sila sa demandahan!

Anyway, pati ang sinasabing “away” raw nila ni Senator Koko Pimentel, ang paghahanap niya ng magiging girlfriend ng kaibigang si Senator Sherwin Gatchalian, na ang balita niya ay may girlfriend na ngayon, pati na ang pagiging close sa dating President Gloria Macapagal-Arroyo at pati sa sinasabing pagiging chickboy niya ay napag-usapan din namin ni Atty. Topacio, kaya abangan ang guesting niya sa “Anything Goes” online show ko mamayang 1:00PM!

Just log on sa inyong Facebook account at hanapin ang Abante News Online page kung saan pati ang ibang online shows ng Abante like “Abantelliling” nina Dondon at Rey Pumaloy ay mapapanood din!