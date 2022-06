Raymond, TV journalist kaabang-abang paghaharap

After 13 months in Beverly Hills, California, finally nakabalik na today sa ‘Pinas si Raymond Gutierrez.

May ilang mga proyektong gagawin si Mond (paboritong tawag sa kanya ng lahat) at miss na miss na niya ang kanyang pamilya lalo na ang parents niyang sina Eddie Gutierrez at Annabelle Rama kaya ilang weeks din siyang mag-i-stay rito.

Bonding muna si Mond with his family bago siya mag-start ng work on Thursday kung saan ay may one-on-one interview siya sa isang respected TV journalist.

Magiging visible rin sa TV si Mond dahil nag-commit na si Tita Annabelle para sa guesting ng anak sa isang daily TV show.

Sabi naman ni Mond, he can extend his stay naman sa ‘Pinas depende sa mga trabahong gagawin niya.

Anyway, sa huling tsikahan namin ni Mond, nasabi niyang malamang na manonood din siya ng comeback concert ng kaibigan niyang si Anne Curtis on June 11.

Hindi kaya mag-enjoy si Mond dito sa ‘Pinas at matagalan ang balik niya sa California?

Well…

Former teen actor kapos sa pagkain

Naawa talaga ako, Dondon (my dear editor), sa post ng isang not-so-active former teen actor sa kanyang social media account.

Sabi kasi niya, he will work for money.

At least, hindi nag-iinarte si former teen actor na ngayon ay nasa 50’s na at willing siyang mag-work para may pangkain lang. Hindi rin siya ‘yung tipong begging lang for help at hindi magtatrabaho, huh!

Pero the sad part is, wala man lang masyadong nag-like at comment sa post na ‘yon ng former teen actor. Mukhang takot mag-like at mag-comment ang kanyang mga kaibigan dahil baka mapilitan silang magbigay ng pera kay former teen actor.

Tsk… tsk… tsk…

Sana ay may nakabasang direktor, producer, o ibang artista sa post na ‘yon ni former teen actor at irekomenda siyang mabigyan ng acting projects para naman maging ok na uli ang kanyang buhay.

Si former teen actor ay mula sa isang famous showbiz clan pero hindi niya ginamit ang kilalang surname nila.