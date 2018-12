Raymond sa Mexico magba-Bagong Taon

Kahapon ay kausap ko si Raymond at excited niyang ikinuwento sa akin na paalis na siya sa Los Angeles, California on December 20.

“Actually, I’m gonna shoot (for an endorsement) on December 22. So, hanggang Christmas na ako. I’m spending Christmas eve sa family house namin. ‘Yun naman ang tradition namin,” sabi ni Raymond.

Happy si Raymond na makakauwi before Christmas dahil makakapanood pa siya ng “Fantastica,” ang Metro Manila Film Festival 2018 official entry ng Star Cinema at Viva Films na pinangungunahan ng twin-brother niyang si Richard Gutierrez at ng family-friend nilang si Vice Ganda.

“I’m excited to watch on Christmas day! I wanna watch first screening pa lang para sure. I’m leaving din kasi on December 6,” sabi ni Raymond.

Gusto nga sana ni Raymond na mag-watch ng premiere night, pero wala na yatang pa-premiere ang “Fantastica” dahil bising-busy rin ang cast sa napakarami nilang promotions.

Pero, bakit nga pala babalik kaagad ng L.A. si Raymond right after Christmas day?

“Going to Mexico for New Year. I’m with some friends, doon kami mag-New Year’s Eve,” sabi pa ni Raymond.

Anyway, masaya siya na matutupad niya ang promise kay Richard na manonood siya ng “Fantastica.”