Ray-Ray kinampihan ni Menk

SI Erik Menk ang tumukod sa likod ni Bobby Ray Parks ngayong nalalagay sa alanganin ang TNT guard/forward dahil sa biglaang paglayas sa team.

Sa social media sinabi ni Parks na hindi muna siya lalaro sa papasok na PBA Season 46, may personal na problemang aayusin daw.

Paalam niya raw sa Tropang Giga, nasa California siya.

Pero nilabas ni team owner Manny V. Pangilinan ang photo nina Parks at Roger Casugay na nasa San Juan, La Union.

Tinetext daw ni team governor Ricky Vargas si Parks pero hindi sumagot ang 27-year-old na anak ni dating seven-time Best Import Bobby Parks.

“Ray Parks isn’t under contract. He should be able to do whatever he wants with his career, ‘di ba?” tweet ni Menk.

Bago natapos ang 2020 ay nag-expire ang one-year contract ni Parks sa TNT. Hindi pa natatapos ang usapan sa panibagong deal nang magdesisyon siyang gumarahe.

“His contract has been expired for months. TNT had the whole duration of his contract to re-sign him,” dagdag ni four-time PBA champion at 2005 MVP Menk. (VE)