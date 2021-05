Ravena todo-bigay sa San En

Kahit 18 games lang ang nailaro sa San En NeoPhoenix, 100% kada salang ang pinagkaloob ni Ferdinand ‘Thirdy’ Ravena III sa kanyang koponan sa 5th Japan B. League 2021 regular season na sumablay sa playoffs.

Sa isang video na ipinost ng NeoPhoenix sa Twitter Linggo, pinasalamatan ng 24-year-old, 6-foot-3 Ilonggo combo guard ang mga fan ng team para sa walang sawang mga suporta.

“I wish I was able to play more games for you guys and the fans especially at the home games but I just want to tell you that I did – I gave my 100% every single game for all of you guys. Yeah I mean, we never know, maybe you’ll see me again next year. Hopefully, see guys then,” aniya. (Janiel Abby Toralba)