Ravena, PH 5 kontra SoKor

PANGUNGUNAHAN ni Kiefer Isaac Ravena at Rhenz Abando ang national men’s basketball squad na sasabak sa exhibition game kontra South Korea sa Hunyo 17-18 sa Anyang Gymnasium sa Anyang City, Gyeonggi Province.

Makakasama nina Philippine Basketball Association at Japan B.League star Ravena at 2022 National Collegiate Athletic Association Rookie of the Year-Most Valuable Player Abando sa 12-man lineup ang ilan pang collegiate standout at mga dating mga Gilas member.

Ang tune up ay paghahanda ng Gilas quintet sa 19th International Basketball Federation 2023 World Cup third window kontra New Zealand sa Auckland sa Hun. 30, at sa laban sa India sa SM Mall of Asia sa Pasay sa Hulyo 3.

Nasa team din sina Ange Kouame, Dwight Ramos, Sam Josef Belangel, Carl Tamayo, RJ Abarrientos, Dave Ildefonso, Geo Chiu, William Navarro, Francis Lopez at Kevin Quiambao. (Gerard Arce)