Ravena may ambassador na fan

ILISTA na ang Japan Ambassador to the Philippines bilang isa sa fan ni Japan B.League import Ferdinand ‘Thirdy’ Ravena III.

sa tweet ni Amb. Koshikawa Kazuhiko, makikitang suot niya ang jersey ni Thirdy para sa Gilas Pilipinas.

Inaasahan dito ang mabilis na paggaling ng Pinoy dribbler mula sa pagka-fracture sa kanang daliri nitong January magarahe ng tatlong buwan.

“Get well soon, @ThirdyRavena! Eager to see you back on the court! Take it to the rack!” saad ni Kazuhiko.

Nasa Japan si Thirdy para sa nasabing liga sapul noong October , kung saan naglalaro para sa San-En Neophoenix. (Ray Mark Patriarca)