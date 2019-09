Ravena, Ashaolu ratsada sa NLEX

INUWI ng NLEX Road Warriors ang unang panalo kahit na nawala ang sentrong si JP Erram matapos na biguin ang Phoenix Pulse Fuel Masters, 123-116, sa pagbubukas ng kampanya nito sa 2019 PBA Governors Cup sa Araneta Coliseum kagabi.

Umahon sa ikatlong yugto ang Road Warriors kung saan ibinuhos nito ang kabuuang 43 puntos sa paghulog ng siyam na tres upang makisalo sa pansamantalang liderato ng ikatlo at panghuling komperensiya ng propesyonal na liga sa bansa.

Pinangunahan ng nagbabalik mula sa suspensiyon na si Kiefer Ravena ang NLEX sa itinala nitong 20 puntos, 9 rebounds, 7 assists at 3 steals upang tulungan ang import na si Oluseyi Ashaolu na nagtala naman ng 29 puntos, 11 rebounds, 6 assists at 1 block.

Kabuuang 11 mula sa 16 na manlalaro ng Road Warriors ang nagawang makaiskor kung saan ay itinala pa nito ang kabuuang 20 tres at ipinamalas ang pagiging best team in assists sa liga na 30 dimes.

“It is always nice to be back in the family. We just share the wealth of giving the ball. Nagtulungan kaming lahat. The more wins that we have is very important. I am more than thankful sa mga teammate ko at sa lahat ng sumuporta sa amin,” sabi ni Ravena.

Hindi nakalaro sa NLEX sa huling tatlong yugto ng laban si Erram matapos itong magtamo ng injury sa kanyang kaliwang braso matapos na magkasabitan ni Dave Marcelo ng Phoenix sa papatapos na minuto ng unang quarter.

Agad na ipinadala ng koponan si Erram sa ospital upang masuri at matingnan kung nabali ang kaliwang siko nito bago tuluyang desisyunan kung ooperahan o hindi. (Lito Oredo)