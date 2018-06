Ravena-Alas garahe, Uyloan-Tallo bibida panapal ng NLEX

Team Standings

(PBA Commissioner’s Cup)

W L

Rain or Shine 7 1

Alaska 6 1

TNT 6 2

Meralco 5 2

Magnolia 4 4

GlobalPort 4 4

Columbian Dyip 4 5

San Miguel 3 4

Phoenix 3 5

Ginebra 2 5

NLEX 2 6

Blackwater 1 8

Mga laro ngayon (MOA Arena)

4:30 pm – Meralco vs. Blackwater

7 pm – NLEX vs. Alaska

Magkasalungat ang direksiyon ng Alaska at NLEX sa PBA Commissioner’s Cup.

Humaharabas ang Aces, natisod sa opening game ng midseason conference bago tinuhog ang sumunod na anim na laro at nasa pangalawang puwesto sa likod ng Rain or Shine (7-1).

Naka-park sa No. 11 ang Road Warriors, dalawang panalo pa lang ang inaambus kontra anim na talo at namemeligrong mapagsarhan na sa playoffs. Top 8 lang ang papasok sa next round pagkatapos ng 11-game eliminations.

Iniinda ng NLEX ni Yeng Guiao ang pagka­pilay ng backcourt, out na sina Kiefer Ravena (18-month suspension ng FIBA) at Kevin Alas (ACL). Para punan ang depleted lineup, tinapik ng Road Warriors si Jonathan Uyloan bago isinunod si Mark Tallo.

Magsasagupa ang dalawa sa nightcap ng double-header mamaya sa MOA Arena. Sa first game ay salpukan ang Meralco (5-2) at Blackwater (1-8).

Butas din ang roster ni Aces coach Alex Compton dahil sa indefinite suspension ni Calvin Abueva, at nagpapaga­ling pa si Jeron Teng na nasaksak sa gulo sa BGC noong June 3.

Pero umeeksena si Vic Manuel kaya lu­malakas ang tsansa ng Alaska sa twice-to-beat bonus sa quarterfinals ng top 2 teams pagkatapos ng elims.